Colo Colo comienza a mover sus fichas pensando en el 2026. Mientras lucha por asegurar un cupo en la Copa Sudamericana, la dirigencia del Cacique resolvió el tema que más ruido generaba puertas adentro: el futuro de Fernando Ortiz.

Aunque su contrato se extiende hasta fines de 2026, la continuidad del argentino no era segura, debido a una cláusula ligada al rendimiento deportivo. Hoy, esa incertidumbre comienza a aclararse.

🧠 Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo pese a la Sudamericana

Según informó Radio ADN, Fernando Ortiz continuará como entrenador de Colo Colo en 2026, incluso si el equipo no logra clasificar a un torneo internacional. Aunque existía una cláusula de salida anticipada si no se cumplía ese objetivo, la directiva de Blanco y Negro decidió ratificar al argentino, valorando su trabajo durante la temporada.

⚠️ El único escenario que amenaza la continuidad de Ortiz en Colo Colo

La única posibilidad que podría revertir esta decisión sería una debacle total: perder los tres partidos que restan en el torneo ante Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano. Este escenario es el que plantean en Radio ADN.

De ocurrir esa secuencia catastrófica, la evaluación volvería a ponerse sobre la mesa. Pero hoy, Ortiz tiene el respaldo dirigencial para proyectarse en la próxima temporada e incluso ponerse a trabajar en los refuerzos para el equipo que suceda al plantel más caro de historia del fútbol chileno.

📅 Los próximos pasos en el plan Ortiz – Colo Colo 2026

Con esta decisión tomada, Colo Colo puede avanzar en la planificación de su plantel 2026. El mercado de fichajes, las renovaciones clave y el trabajo de pretemporada ya pueden estructurarse con Ortiz al mando. La clasificación a la Copa Sudamericana sería un plus, pero no una condición excluyente para la continuidad del proyecto.