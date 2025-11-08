Colo Colo derrotó por 2-1 a Unión Española, resultado que le permite al club quedar a solo dos puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Pese a esto, Fernando Ortiz tuvo una despiadada autocrítica.

El Tano lamentó el nivel de juego mostrado por el Cacique en este partido, pero valoró otras cosas, destacando un aspecto fundamental de sus jugadores.

😱 “No me salió nada”: el duro análisis de Fernando Ortiz a pesar de triunfo de Colo Colo

En conferencia de prensa en el estadio Santa Laura, Fernando Ortiz señaló: “El análisis lo voy a hacer un poco más tranquilo ahora cuando vea el partido. Sí puedo decir que todo lo que he practicado durante la semana no me salió nada. No salió absolutamente nada, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas que a veces uno planifica y trata de hacer más claro, pero se sacó con mucho carácter”.

“No soy de poner excusas. No tuvimos un buen primer tiempo donde, se los dije en el entretiempo, las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Había que sobreponerse con actitud, con garra, con huevo, perdón por la palabra. Y eso se vio en el segundo tiempo”, añadió.

“Queríamos abrir esa defensa de línea de cinco con los volantes bien cerrados para que el espacio esté detrás de los carrileros. No lo pudimos encontrar nunca. Por eso digo, a lo mejor, viendo el partido, existan esos espacios y quizás no pudimos hacerlo por X motivo, pero es algo que analizo cuando termino los juegos”, sentenció.

🤩 Fernando Ortiz también tuvo elogios para sus jugadores en Colo Colo

“Quiero resaltar la entrega de los jugadores, la entrega, el carácter, el querer sobreponerse a situaciones adversas con un hombre de menos. Se los dije en el entretiempo y se los volví a repetir al final”, sostuvo Fernando Ortiz.

“Si queríamos sacar este partido adelante se tenía que ver otro Colo Colo como el de segundo tiempo. Lo pudieron entender, lo llevaron a cabo, son los protagonistas de este deporte”, sentenció.

