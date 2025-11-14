Colo Colo vuelve a quedar en el centro de la conversación, pero esta vez fuera de la cancha. Cuando resta una década para que la concesión regrese mayoritariamente al Club Social y Deportivo, el mapa directivo podría mover piezas antes de lo esperado. Un gigante tecnológico de Asia comenzó a estudiar el modelo de negocio del Cacique y abrió un escenario que nadie veía venir.

De acuerdo con la información publicada por DaleAlbo, Tencent Holdings —una de las firmas más influyentes del mundo en servicios digitales, entretenimiento e inteligencia artificial— solicitó un informe completo para evaluar su ingreso a Blanco y Negro. El interés no solo sorprendió en Macul, sino que volvió a exponer las tensiones internas que arrastra la concesionaria desde hace años.

El estudio llega en un momento delicado, con disputas políticas dentro de la mesa y con algunos accionistas más permeables a escuchar ofertas que en épocas anteriores.

🏢 ¿Qué incluye el estudio solicitado por la empresa china a Blanco y Negro?

Según la investigación revelada por el citado medio, Tencent pidió un análisis detallado para entender cómo funciona el fútbol chileno, cómo se estructura Colo Colo por dentro, cuál es el rendimiento financiero de Blanco y Negro y cómo operan sus bloques internos. La asesoría también revisó el modelo de administración y los distintos equilibrios de poder que existen dentro del directorio.

La lectura preliminar mostró que hay interés en invertir, pero también inquietudes: el grupo chino detectó que la fragmentación política del club y los constantes cambios de mayorías pueden transformarse en un obstáculo al momento de comprometer capital de largo plazo.

💵 ¿Quién podría vender acciones si Tencent decide avanzar?

En el escenario actual, ningún bloque ha manifestado públicamente intención de desprenderse de su participación. Sin embargo, Leónidas Vial ha sido, en ocasiones, el único accionista que ha mostrado apertura a considerar una venta si la oferta es sólida.

Si Tencent optara por dar el siguiente paso, Vial podría transformarse en la vía más directa para que el conglomerado ingrese a la mesa del directorio. Aun así, hay un punto que complica cualquier negociación: el precio. Las acciones de Blanco y Negro están en uno de sus valores más bajos, lo que podría dejar un margen menor de ganancia respecto a lo que se invirtió en el pasado.

🌏 ¿Quién es Tencent Holdings y por qué su interés sacude a Colo Colo?

Tencent es un gigante nacido en Shenzhen en 1998 y hoy es dueño de algunas de las plataformas tecnológicas más grandes del planeta. Opera servicios de mensajería, redes sociales, videojuegos, comercio electrónico, servicios de internet y múltiples divisiones dedicadas a inteligencia artificial.

También posee inversiones globales en entretenimiento, medios digitales y tecnología financiera.

Su irrupción en el radar de Colo Colo no es casual: empresas asiáticas vienen expandiéndose en el deporte mundial desde hace más de una década, y Sudamérica ha sido un mercado especialmente atractivo para diversificar portafolios.

🔍 ¿Cómo influye el fin de la concesión de Blanco y Negro en 2035?

Blanco y Negro aún tiene 10 años por delante antes de devolver la administración mayoritaria al Club Social y Deportivo Colo Colo. La concesionaria seguirá existiendo después de 2035, pero ya sin el control que mantiene hoy.

Una venta anticipada no cambiaría ese destino, aunque sí modificaría el peso de los bloques dentro del directorio y la correlación de fuerzas para los próximos años. Para Tencent, la fecha es clave: incluso una participación minoritaria podría ser una apuesta estratégica pensando en el escenario post-concesión.

