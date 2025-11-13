La calma no dura mucho en Macul. Colo Colo volvió a ganar en el Campeonato Nacional, metiéndose de lleno en la lucha por un cupo en la Copa Sudamericana, pero otra vez los reflectores apuntaron fuera de la cancha. Esta vez, el protagonista fue Esteban Pavez, quien encendió la polémica al asegurar que Universidad Católica es la institución más grande de Chile.

Las declaraciones del excapitán albo generaron ruido en el Monumental y obligaron a su entrenador, Fernando Ortiz, a poner paños fríos. El “Tano”, sin embargo, no se guardó su postura y dejó en claro que no comparte la mirada del mediocampista.

⚽ Fernando Ortiz y su opinión sobre Esteban Pavez

En conversación con Radio ADN, el técnico argentino se refirió sin vueltas a los dichos del volante. “Son opiniones, cada uno puede pensar distinto. Esteban se manifestó de esa manera y hay que respetarlo. Pero en lo personal, no la comparto. Hay millones de razones para justificar que Colo Colo es el más grande de Chile”, expresó Ortiz con firmeza.

La frase del DT fue interpretada como una defensa institucional del Cacique, sobre todo considerando el ruido que generó la opinión de Pavez entre los hinchas. El estratega argentino, fiel a su estilo, evitó polemizar, pero marcó territorio en un momento clave de la temporada.

🔥 Por qué Fernando Ortiz decidió dejarlo fuera

Además de la controversia mediática, Ortiz fue consultado por la ausencia de Pavez en el once titular. Lejos de cualquier conflicto personal, el ex técnico de Racing aclaró que su decisión responde únicamente a lo futbolístico. “Son razones técnicas y tácticas. Hay un compañero que hoy veo mejor, y eso se lo he dicho directamente”, explicó.

Con eso, el Tano buscó cerrar una historia que ya había tomado demasiada fuerza fuera del campo. Aun así, el futuro del excapitán albo sigue siendo incierto, y en el Monumental saben que la novela entre Ortiz y Pavez podría sumar nuevos capítulos.