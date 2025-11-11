Colo Colo empieza a delinear su plantel para la temporada 2025 y, ante un presupuesto más ajustado de lo habitual, Fernando Ortiz tendrá que mirar hacia adentro para encontrar soluciones. Y esas soluciones ya están entrenando en el Estadio Monumental.

Mientras la directiva de Blanco y Negro evalúa fichajes y salidas, el Tano comenzó a trabajar con algunos futbolistas que regresaron tras ser prestados durante el año. Dos de ellos ya se integraron a los trabajos y buscan convencer al cuerpo técnico para quedarse en el plantel de honor.

⚽ Los “refuerzos” que vuelve a tener Colo Colo bajo las órdenes del Tano

Según información de DaleAlbo, los primeros en sumarse a los entrenamientos son Diego Plaza y Pedro Navarro, quienes regresaron tras defender a Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe, respectivamente.

Plaza, volante de 22 años, viene de un año irregular marcado por una lesión que lo alejó de las canchas y le permitió disputar solo ocho partidos en la Primera B. Aun así, el cuerpo técnico lo quiere observar de cerca antes de definir su futuro.

Distinto es el caso de Navarro. El lateral izquierdo de 24 años fue titular indiscutido en el Uní Uní, donde acumuló más de 2.700 minutos en cancha, un gol y buen rendimiento, lo que podría transformarlo en una alternativa real para competir en el sector defensivo.

🔙 Los otros jugadores que deben volver a Colo Colo

A estos dos se sumarán otros 16 jugadores que deben presentarse en Macul cuando finalicen sus temporadas en distintos clubes del país. Entre ellos figuran nombres como Julio Fierro, Jeyson Rojas, Bryan Soto, Matías Moya y Lucas Soto, quienes también buscarán una nueva oportunidad en el Cacique.

La misión de Ortiz no será fácil: deberá definir quiénes tienen nivel para pelear un puesto y quiénes volverán a salir cedidos.