El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, sorprendió al criticar públicamente a un jugador de su plantel, aunque después compensó la situación con un elogio para el mismo futbolista.

La situación se produjo tras la victoria por 2-1 ante Unión Española en el estadio Santa Laura, ocasión en la que el DT reconoció que “no me salió nada” de lo planificado en la semana, aunque destacó el carácter de sus pupilos ante el planteamiento de su rival y las dificultades que se produjeron en el partido.

🗣️ La crítica y elogio de Fernando Ortiz a un jugador de Colo Colo

El jugador apuntado es Jonathan Villagra, quien se fue expulsado ante Unión Española por doble tarjeta amarilla, dejando a Colo Colo con uno menos cuando el duelo estaba aún. Para beneficio del Cacique, igualmente pudieron ganar el duelo, con goles de Javier Correa y Tomás Alarcón (descuento de Pablo Aránguiz).

Ortiz habó sobre Villagra en conferencia de prensa en el Santa Laura: “Es experiencia. Quiere controlar un balón sabiendo que es muy difícil controlar en ese lugar. Tenía que haber despejado, se lo dije recién, pero bueno. Todo es experiencia para un joven que hace las cosas bien”.

🟥 Villagra es uno de los dos suspendidos de Colo Colo vs La Calera

Con esa tarjeta roja, Jonathan Villagra quedó suspendido para el duelo de Colo Colo vs La Calera, a disputarse en dos semanas más (fecha y hora por confirmar) en el estadio Monumental, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025.

El otro futbolista que está castigado es el agentino Claudio Aquino, quien llegó a 5 amarillas tras ser amonestado ante Unión Española (por demorarse en salir de la cancha en un cambio), por lo que queda fuera del duelo siguiente.

De todas maneras, Colo Colo recupera al lesionado Arturo Vidal y al suspendido Víctor Felipe Méndez, por lo que tiene herramientas para rearmar el mediocampo contra los Cementeros.

📲 Todas las noticias de Colo Colo las puedes encontrar en el canal de Google Discover de Al Aire Libre, al igual que las informaciones del fútbol y deporte nacional.