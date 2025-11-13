Lo que parecía el inicio de una historia prometedora en Colo Colo terminó siendo un duro golpe para uno de los juveniles más comentados del plantel albo. Manley Clerveaux, el delantero haitiano de 19 años, debutó con aplausos en la goleada ante Deportes Iquique, pero desde entonces no volvió a pisar una cancha con el primer equipo.

El misterio sobre su ausencia se tomó las redes sociales y los hinchas comenzaron a preguntarse por qué Fernando Ortiz, tan dado a apostar por jóvenes, dejó de considerarlo. La respuesta, sin embargo, llegó de la boca del propio técnico, que decidió hablar sin filtros sobre el caso.

🤔 ¿Por qué Manley Clerveaux quedó fuera de Colo Colo?

En conversación con Radio ADN, el Tano fue directo: “Manley me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional exige profesionalismo”, afirmó. Ortiz explicó que el delantero no estaba cumpliendo con los estándares de trabajo que él espera de un jugador del plantel de honor.

El argentino aprovechó para enviar un mensaje al resto de los juveniles: “El talento no alcanza si no hay disciplina. Si yo lo subí a Primera y después trabaja diferente o tiene actividades distintas a sus compañeros, no puede ser”.

⚽ El mensaje de Ortiz a los jóvenes de Colo Colo

“Si usted quiere ser jugador profesional, trabaje como tal. No es venir, entrenar un día y al otro no porque me duele algo. Esas actitudes no van conmigo”, sentenció el entrenador, dejando en claro que no se trató de un castigo, sino de una consecuencia.

Por ahora, Clerveaux sigue entrenando a la espera de una nueva oportunidad. Pero el mensaje de Ortiz quedó claro: en su Colo Colo, el compromiso y la profesionalidad pesan más que cualquier destello de talento.