Manley Clerveaux estaba llamado a ser una de las sorpresas del nuevo ciclo de Fernando Ortiz en Colo Colo. El delantero haitiano de 19 años había dejado buenas sensaciones en los entrenamientos y se ganó la oportunidad de debutar en el Campeonato Nacional. Pero el impulso duró poco: su nombre desapareció de las citaciones sin explicación oficial, despertando la curiosidad de los hinchas albos.

Desde hace algunas semanas, el atacante no figura ni en la lista de convocados ni en los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia llamó la atención, considerando que Ortiz había apostado por dar espacio a los jóvenes del club.

⚽ El verdadero motivo que tiene fuera de las citaciones a Manley Clerveaux

De acuerdo a información entregada por el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM, el extremo fue apartado del plantel por un episodio de indisciplina ocurrido durante el último mes. El hecho habría incomodado tanto al cuerpo técnico como al área de fútbol joven, lo que motivó la drástica decisión de dejarlo fuera de toda convocatoria.

“Se portó mal”, fue lo que señaló el comunicador del citado medio. Todo apunta a que el castigo no tiene plazo definido, aunque es poco probable que Clerveaux vuelva a ser considerado en lo que resta de la temporada. El Tano Ortiz fue claro con el grupo: el compromiso y la conducta están por encima del talento.

🚫 Un llamado de atención para el futuro albo

En el Monumental lamentan la situación, sobre todo porque el jugador había mostrado condiciones interesantes y un potencial distinto al de la cantera habitual. Su caso se interpreta como una advertencia para el resto de los jóvenes que buscan consolidarse en el plantel profesional.

Clerveaux, que hace poco fue noticia por sufrir un acto de racismo en un duelo de la Sub 20, enfrenta ahora un escenario muy distinto. El foco ya no está en su proyección, sino en su capacidad para aprender del error y recuperar la confianza del cuerpo técnico.