La Florida amaneció con un giro inesperado que remece la parte media de la tabla y, de paso, prende alarmas en Macul. Juan José Ribera dejó de ser el entrenador de Audax Italiano después de una segunda rueda llena de irregularidades, desgaste competitivo y resultados que hicieron tambalear un proyecto que venía acumulando señales de agotamiento.

La salida —informada como un acuerdo mutuo tras la derrota ante Huachipato del 9 de noviembre— llega en el momento menos oportuno para un equipo que pelea por asegurar un boleto a la Copa Sudamericana 2026. En paralelo, entre todos sus ciclos en el club, el “Coto” deja una marca de 66 triunfos, 30 empates y 47 derrotas. El cambio de mando abre un escenario incierto justo cuando los itálicos deben afrontar tres finales… incluida una contra Colo Colo que podría cambiar completamente la carrera internacional.

🔥 ¿Por qué Audax Italiano decidió despedir a Juan José Ribera en plena recta final?

La decisión explotó por acumulación. Audax venía en una montaña rusa desde agosto: grandes victorias como el 3-1 a la U en el Nacional, los triunfos sobre Temuco y Ñublense, y la clasificación en Copa Chile, pero también tropiezos que dejaron cicatriz. Caídas ante La Serena, Cobresal y, la más reciente, Huachipato, terminaron desordenando al equipo y erosionando la confianza interna.

Esa mezcla de desgaste, falta de estabilidad y urgencia competitiva llevó a que las conversaciones entre club y DT derivaran en una salida adelantada. Como reveló César Luis Merlo, fue un acuerdo entre las partes, pero empujado por la necesidad de un golpe de timón inmediato.

📊 Cómo queda Audax Italiano en la tabla tras la salida del Coto Ribera

Audax aparece séptimo con 43 puntos, aferrado al último cupo de Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama reciente encendió todas las alarmas: el equipo perdió solidez defensiva, dejó de controlar los partidos y cada error terminó costando puntos valiosos.

Sus últimos resultados en el Campeonato Nacional muestran el declive:

Derrota 1-2 ante Cobresal

Derrota 2-1 ante La Serena

Derrota 1-2 ante Cobresal (31/10)

Caída 1-2 ante Huachipato (9/11)

Con rivales directos respirándole en la nuca, la dirigencia entendió que seguir en la misma dinámica podía echar abajo meses de trabajo.

📅 Qué partidos le quedan a Audax Italiano y cómo puede “beneficiar” esto a Colo Colo

Aquí aparece la parte del impacto real en la lucha por las copas: Audax tiene tres partidos que pueden redibujar toda la zona Conmebol, y uno de ellos es un cruce directo contra Colo Colo.

Calendario final de Audax Italiano:

Audax vs Everton – 23/11, 18:00

Audax vs Ñublense – 29/11, 18:00

Colo Colo vs Audax – 07/12, horario por definir

El Cacique está apenas dos puntos por debajo y ese duelo del 7 de diciembre tiene aroma a final anticipada por Sudamericana.

Un Audax sin DT fijo, en plena transición y con rendimiento irregular abre dos escenarios posibles: un rival vulnerable que podría favorecer a Colo Colo… o un equipo impredecible que complique todavía más la carrera por los puestos internacionales.

🧭 Quién reemplaza a Juan José Ribera y qué busca ahora Audax Italiano

La dirigencia ya activó la búsqueda para cerrar un nuevo entrenador antes del choque ante Everton. La tarea inmediata es clara: estabilizar al plantel, recomponer la defensa y asegurar el objetivo internacional sin desmoronarse en las últimas tres fechas.

