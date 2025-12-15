Colo Colo abre la segunda quincena de diciembre con más preguntas que certezas. Mientras el plantel sigue de vacaciones, en Macul el foco está puesto en una semana que puede marcar el rumbo del mercado 2026. Con Fernando Ortiz ratificado, pero con un presupuesto ajustado y sin competencias internacionales en el horizonte, Blanco y Negro se mueve en un terreno delicado: acertar en los nombres correctos y definir salidas que alivien la estructura del plantel.

En ese escenario aparece un nombre que sacudió el mercado local y encendió la ilusión —y el debate— entre los hinchas. A la par, la dirigencia prepara una reunión clave para evaluar retornos de préstamo, posibles ventas y el futuro de piezas importantes del equipo. El mensaje es claro: el rearmado ya empezó, pero cada movimiento será quirúrgico y bajo máxima presión.

📌 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 15 de diciembre