El mercado da pases está en llamas y está teniendo algunas vueltas inesperadas. Uno de los que se debe mover rápido para borrar el mal recuerdo del 2025 es Colo Colo, equipo tan grande que ni siquiera tiene que salir a buscar, porque le acercan nombres.

Uno de los jugadores ofrecidos es César Munder, extremo de 25 años que anotó un doblete ante el Cacique hace un par de semanas. La información fue confirmada por DaleAlbo, medio que reveló que el nombre del delantero llegó en las últimas horas a las oficinas del Estadio Monumental.​

El chileno-cubano termina contrato con Cobresal este 31 de diciembre y quedará libre sin costo de transferencia, algo atractivo para Blanco y Negro considerando el momento económico del club. La dirigencia minera decidió no renovarle pese a que ayudó a clasificar a Copa Sudamericana 2026.​

⚽ Lo que gusta en Colo Colo de César Munder

El extremo tiene características que faltan en el plantel albo. Munder aporta velocidad por las bandas, desequilibrio en uno contra uno y llegada a gol desde posiciones de ataque. Fernando Ortiz busca un puntero para cubrir la zona izquierda, donde Claudio Aquino no rindió como se esperaba.​

Sin embargo, el puesto no es prioridad absoluta. La dirigencia prioriza dos defensas centrales, un lateral derecho y un centrodelantero. Aun así, dentro de Blanco y Negro les parece interesante el perfil del jugador formado en Universidad Católica.​

📊 Los números de Munder en 2025

La temporada 2025 del cubano-chileno fue productiva: 7 goles y 3 asistencias en 31 partidos. Disputó un total de 2.434 minutos entre Liga de Primera y Copa Chile. Su mejor momento llegó justamente ante Colo Colo, donde marcó dos golazos en la goleada 3-0 en el Monumental.​

Munder jugó en Cobresal desde junio de 2022, primero a préstamo desde la UC y luego como agente libre. En total acumuló 106 partidos con los mineros, anotando 18 goles y sumando 11 asistencias.​

🔴 Los equipos que pueden quitarle Munder a Colo Colo

Universidad Católica aparece como principal candidata para llevarse al extremo. Según Punto Seguido, el propio jugador busca volver a Santiago por un tema personal, razón por la cual rechazó renovar en Cobresal. Los Cruzados tienen su carpeta sobre la mesa, aunque aún no responden al ofrecimiento.​

Palestino y Audax Italiano también habrían solicitado información sobre el delantero. Sin embargo, Munder prefiere regresar a la UC, club donde se formó y con el cual ganó tres títulos durante el histórico tricampeonato.​

📅 ¿Cuándo define Colo Colo sus refuerzos?

Este viernes 19 de diciembre se realizará una nueva reunión del directorio de Blanco y Negro. En esa instancia se estudiarán casos de jugadores a préstamo que retornan al Monumental, futbolistas con contrato vigente pero posibilidad de salir, y eventuales incorporaciones.​

Quien avanza para transformarse en el primer refuerzo es Bruno Cabrera, defensor argentino que salió campeón con Coquimbo Unido.​