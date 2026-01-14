Universidad de Chile sigue sin encontrar consenso en su mercado de fichajes 2026. Mientras la dirigencia busca cerrar incorporaciones que refuercen el ataque, las decisiones tomadas comienzan a generar ruido desde voces con peso propio en la historia del club. Esta vez, el debate lo instaló uno de los referentes más influyentes del último ciclo azul.

El protagonista es Johnny Herrera, quien analizó con dureza los movimientos recientes de la U y puso el foco en la llegada de Octavio Rivero, además de manifestar dudas respecto a otros nombres que aparecen en carpeta como alternativas ofensivas. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente reactivaron la discusión entre hinchas, exjugadores y analistas.

🎙️ ¿Qué dijo Johnny Herrera sobre el fichaje de Octavio Rivero en la U de Chile?

El ex capitán azul fue directo al evaluar la incorporación del delantero uruguayo, cuestionando si su nivel actual responde a las necesidades competitivas del equipo para 2026.

“A uno le da rabia eso, juégatela por un gallo probado. Jugué contra Octavio Rivero, me hizo goles, pero eso fue hace siete años atrás, no sabes la realidad ahora”, señaló Herrera, poniendo en duda el presente futbolístico del refuerzo. Más allá del pasado del jugador, el exportero apuntó a una decisión que, a su juicio, no garantiza una mejora inmediata en el ataque universitario.

Y es que Herrera fue claro en separar el historial del momento actual. Para él, el problema no pasa por la edad del delantero, sino por el contexto futbolístico y el tiempo transcurrido desde su mejor versión.

“La edad para mí no es factor, pero hace siete años atrás Rivero jugaba muy bien”, recalcó, insistiendo en que Universidad de Chile debía apostar por certezas presentes y no por recuerdos de rendimiento pasado.

🔄 ¿Qué opinó Johnny Herrera sobre Juan Martín Lucero y la salida de Di Yorio?

El análisis del ídolo azul no se quedó solo en Rivero. También abordó la situación de Juan Martín Lucero y comparó su eventual llegada con la salida de Lucas Di Yorio, una decisión que no comparte.

“Debió haber seguido… No sé si Lucero será tanta diferencia… Entre tener un ‘9’ probado como Di Yorio, que jugó lesionado y se ganó a la gente, y dejarlo ir por dos pesos… La diferencia con Lucero no es tanta”, afirmó. En esa línea, cuestionó que se haya dejado partir a un delantero que ya estaba adaptado al club y al medio, y que había logrado respaldo desde la tribuna.

⚠️ ¿Qué crítica hizo Johnny Herrera al armado ofensivo de la U de Chile?

Herrera advirtió que el problema no es solo un nombre puntual, sino una tendencia que puede afectar la profundidad del plantel. La posible salida de jugadores jóvenes y ofensivos también fue parte de su análisis.

“Se va Fernández, se puede ir Assadi… entonces empiezas a perder variantes”, sostuvo, alertando sobre un ataque cada vez más corto y con menos alternativas reales para el cuerpo técnico.

Las palabras del ex arquero llegan en un momento sensible, cuando Universidad de Chile aún no logra destrabar su mercado de pases y la expectativa por refuerzos de peso sigue creciendo. Su mirada conecta con una inquietud instalada en parte de la hinchada: si las incorporaciones realmente elevan el nivel competitivo del equipo o solo responden a oportunidades de mercado.

📰 En resumen

Johnny Herrera criticó el fichaje de Octavio Rivero en la U.

Cuestionó si su nivel actual marca diferencias reales.

Comparó la situación con la salida de Lucas Di Yorio.

También expresó dudas sobre Juan Martín Lucero.

Alertó por la pérdida de variantes ofensivas en el plantel.

📣 Sigue todas las reacciones, el mercado de fichajes y el debate interno de Universidad de Chile en AlAireLibre.cl, con cobertura permanente, análisis editorial y las voces que marcan la pauta azul.