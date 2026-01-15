Universidad de Chile sigue ajustando su plantel para la temporada 2026, en un mercado que ha tenido nombres fuertes, gestiones extensas y también opciones que, pese al interés inicial, terminan tomando otro camino. En las últimas horas, una alternativa que estuvo en la órbita directa del cuerpo técnico quedó definitivamente fuera del radar azul.

Se trata de un futbolista que conocía bien Francisco Meneghini, valorado por su rendimiento reciente y por encajar en una zona donde el plantel aún buscaba variantes. Sin embargo, desde el extranjero llegó una señal clara que cerró cualquier posibilidad de verlo en el Centro Deportivo Azul.

❌ ¿Qué refuerzo no llegará a la U de Chile en el mercado 2026?

El jugador que finalmente no vestirá la camiseta de Universidad de Chile es Matías Lugo, volante argentino que fue dirigido por Meneghini durante la temporada 2025 en O’Higgins.

Lugo había sido considerado como una alternativa real para reforzar el mediocampo azul, especialmente por el conocimiento previo del entrenador y su rendimiento en el último campeonato. No obstante, esa opción quedó descartada de manera definitiva.

Y es que durante las últimas horas se informó que el mediocampista continuará su carrera en Barcelona de Guayaquil, uno de los clubes más importantes del fútbol ecuatoriano.

La información fue difundida por la periodista Gaby Jurado, quien replicó en X datos entregados por Alfonso Xavier Harb, cerrando así cualquier escenario que lo vinculara con Universidad de Chile para la temporada 2026.

🧠 ¿Por qué Matías Lugo era una opción que gustaba a Meneghini?

El interés del DT azul no era casual. Matías Lugo fue dirigido directamente por Meneghini en O’Higgins, donde sumó una alta cantidad de partidos y mostró regularidad en una zona clave del mediocampo.

En la evaluación interna, su nombre aparecía como una alternativa para dar profundidad y recambio, considerando que una de las falencias del plantel en 2025 fue la falta de variantes reales en la mitad de la cancha. Sin embargo, el escenario contractual y el interés desde el exterior terminaron inclinando la balanza.

La no llegada de Lugo se explica también por los movimientos que ya concretó la dirigencia azul. La incorporación de Lucas Romero, jugador que ocupa una zona similar del campo, redujo la urgencia por sumar otro volante de ese perfil.

A eso se suma un mercado que ya tiene nombres confirmados y otros en etapa de definición, donde el foco ahora está en cerrar el plantel más que en sumar alternativas que impliquen una inversión mayor.

👀 ¿En qué está hoy el mercado de la U de Chile?

En el CDA el trabajo sigue enfocado en consolidar el grupo que afrontará el Campeonato Nacional 2026. Ya están confirmados Lucas Romero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas, mientras que la expectativa se mantiene sobre la inminente llegada de Juan Martín Lucero. Con ese escenario, la salida de la órbita de Matías Lugo aparece como una consecuencia natural del avance del mercado, más que como una renuncia inesperada.

🧩 En resumen

Matías Lugo no llegará a Universidad de Chile en 2026

El volante continuará su carrera en Barcelona de Guayaquil

Meneghini lo conocía y lo valoraba por su paso en O’Higgins

La llegada de Lucas Romero redujo la urgencia en su posición

La U sigue enfocada en cerrar su plantel definitivo

