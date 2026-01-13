La U de Chile sigue preparándose para su primer cruce de la temporada. Los azules enfrentarán este domingo a Racing de Avellaneda en un duelo amistoso, el cual se encuentran alistando en el Complejo del Sifup en Paine.

Bajo las órdenes de Francisco Meneghini ya trabajan los tres refuerzos que han llegado al club: Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, quienes podrían ser alternativas para medirse a la Academia.

En paralelo, la gerencia deportiva de Azul Azul continúa trabajando en sumar refuerzos para potenciar el plantel. En ese sentido, un viejo conocido de Paqui asoma como opción por petición del propio DT.

👀 Meneghini quiere a uno de sus viejos conocidos en la U de Chile

Si bien el pasado lunes fue presentado Lucas Romero como nuevo jugador de la U de Chile, Meneghini no se resigna a sumar nuevos nombres en el mediocampo. Así al menos lo reveló el medio La Magia Azul, donde contaron cuál es la gran obsesión del estratega.

El citado medio apuntó que Paqui busca incorporar a un viejo conocido, al que dirigió en O’Higgins de Rancagua. Se trata de Matías Lugo, uno de los grandes valores del Capo de Provincia en la temporada 2025.

El volante jugó a préstamo en el equipo celeste y su pase pertenece a Argentinos Juniors. Sin embargo, no estaría en los planes del entrenador Nicolás Diez, por lo que la opción de que sea cedido nuevamente este 2026 es real.

En ese contexto, la escuadra rancagüina también estaría interesada en mantener en sus filas al futbolista de 24 años, pero habrá que ver si la dirigencia de Azul Azul se mete en la pelea para cumplir uno de los deseos de su director técnico.

⚽ Los números de Matías Lugo el 2025

Durante el 2025, Matías Lugo disputó un total de 2.339 minutos en 29 partidos con la camiseta de O’Higgins de Rancagua. Con los celestes anotó un gol y no registró asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas (6 en el Campeonato Nacional y 4 en la Copa Chile).

El mediocampista mantiene contrato con Argentinos Juniors hasta fines del 2027, por lo que en caso que la U quiera contar con sus servicios, deberá negociar directamente con el elenco trasandino.

