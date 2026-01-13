En U de Chile van definiendo sus últimas movidas de este mercado de pases luego de las incorporaciones de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero, esto teniendo en cuenta las posibles salidas que aún pueden darse como el caso de Matías Sepúlveda, a quien en el club estudiantil ya empiezan a buscar un reemplazo.

En los últimos días trascendió la posibilidad de que Sepúlveda pueda fichar en Lanús y ya han trascendido posibles reemplazantes como un regreso de Marcelo Morales, aunque la más reciente opción que surgió en el radar de la U se encuentra en el vigente campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

⚽ La U podría arrebatarle una joven figura a Coquimbo

A la espera de que se resuelva también la situación con el posible fichaje del delantero argentino Juan Martín Lucero, en U de Chile no quieren perder opciones en este mercado para seguir reforzándose y por ello es que en Coquimbo asoma uno de los nuevos objetivos del conjunto laico.

De acuerdo a lo publicado por el sitio Bolavip Chile, el joven atacante Benjamín Chandía se encuentra en la órbita de la U. “Está en la mira del club para sus siguientes desafíos en este 2026”, apunta el citado portal.

“A pesar de que Coquimbo Unido aún no ha recibido propuestas concretas por su carta, sí hay sondeos para concretar su arribo. Por el momento, no existe ningún movimiento ratificado”, detalla la publicación sobre esta movida que pretenden en el club universitario, algo de lo que podría haber novedades conforme avancen los días.

Benjamín Chandía logró consolidarse en Coquimbo y aparece como opción para la U/ © Photosport

📊 Los números de Benjamín Chandía en Coquimbo la temporada 2025

Benjamín Chandía tuvo su aparición con el primer equipo de Coquimbo en la temporada 2022 en la categoría de oro del fútbol chileno pero ha sido en los últimos años donde se consolidó como una pieza importante para el Barbón, teniendo un gran 2025 en la campaña que los alzó campeones de Primera División.