Su nombre irrumpió en el mercado chileno tras una negociación que se manejó en silencio y se destrabó lejos del país. Hoy, el mismo protagonista vuelve a sacudir el escenario, aunque ya no solo desde la lógica de los fichajes, sino desde un plano mucho más estructural y sensible para el fútbol local.

Se trata de Regis Marques, representante con influencia en Sudamérica, quien no solo transparentó su rol en la llegada de Lucas Romero a Universidad de Chile, sino que además confesó que evalúa comprar un club de Primera División. Y lo hizo con nombre propio.

❓ ¿Quién es Regis Marques, el agente que negoció con la U de Chile por Lucas Romero?

Regis Marques fue el representante que lideró las tratativas para que Lucas Romero llegara a Universidad de Chile. El mediocampista paraguayo de 23 años arribó a préstamo desde Recoleta FC, en una operación que se extendió más de lo previsto y que recién se cerró tras semanas de gestiones.

Durante ese proceso, el propio agente destacó públicamente el perfil del futbolista: “Es un jugador muy serio, tiene todo para triunfar en el fútbol”, señaló en el programa Fútbol a lo Grande.

🔄 ¿Qué clubes ha gestionado Regis Marques y cuál fue su paso por Paraguay?

Marques no solo actúa como representante: también ha tenido un rol directo en la gestión de clubes.

En Paraguay fue inversionista y gerenciador de Tacuary, una etapa que él mismo dio por cerrada de forma tajante tras fuertes tensiones institucionales.

“El club tiene todo pago y en caja. En su momento me putearon mucho, pero hoy deben agradecerme. Nunca más voy a gerenciar un club en Paraguay”, afirmó, marcando distancia con ese modelo de administración.

💣 ¿Qué dijo Regis Marques sobre comprar un club en el fútbol chileno?

El agente confirmó públicamente que analiza adquirir un club de Primera División en Chile.

Sin rodeos, lanzó una frase que encendió el debate: “Ahora estoy en Chile viendo para comprar un club, me gustaría comprar La Serena”. Y agregó un elemento clave sobre el estado de las conversaciones: “Mi amigo es el dueño actual y estamos negociando”.

🏟️ ¿Por qué Deportes La Serena aparece como opción de compra?

Deportes La Serena es hoy uno de los clubes que despierta interés a nivel de propiedad en el fútbol chileno. Actualmente es presidido por Milko Leguas y su administración está ligada a Soccer Invest SPA, firma vinculada a Fernando Felicevich.

Ese escenario explica por qué las declaraciones de Marques no pasaron inadvertidas y abrieron interrogantes sobre eventuales cambios en la estructura del club granate.

🧠 ¿Qué antecedentes generan dudas sobre el modelo de gestión de Regis Marques?

El nombre de Marques no es neutro en Sudamérica.

Su paso por Paraguay, especialmente en Tacuary, estuvo marcado por polémicas, conflictos internos y acusaciones cruzadas tras el descenso del club, lo que instaló cuestionamientos sobre su forma de administrar instituciones deportivas.

El propio agente ha reconocido que su estilo de gestión generó fricciones, aunque mantiene firme su interés por ingresar al fútbol chileno desde una posición de control estructural y no solo desde el mercado de pases.

Más allá del eventual negocio en La Serena, Marques sigue teniendo un papel activo en el proyecto azul. Representa a Lucas Romero y ha sido protagonista en negociaciones sensibles que involucran el armado del plantel y definiciones estratégicas de futuro.

En ese contexto, su influencia ya no se limita a un fichaje puntual. Cada movimiento y declaración comienza a leerse como parte de una estrategia mayor, lo que explica la atención que genera su figura en el entorno del fútbol chileno.

📰 En resumen

Regis Marques fue el agente que negoció la llegada de Lucas Romero a la U.

Confirmó que analiza comprar un club de Primera División en Chile.

Apuntó directamente a Deportes La Serena como su principal objetivo.

Aseguró que existen conversaciones con el actual propietario.

Su historial como gerenciador en Paraguay genera debate.

Su influencia crece tanto en el mercado como en la trastienda azul.

📣 Sigue todas las repercusiones, movimientos dirigenciales y el impacto de este escenario en AlAireLibre.cl, con cobertura permanente del mercado de fichajes y la trastienda del fútbol chileno.