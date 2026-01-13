Colo Colo avanza en su preparación para el 2026 con más preguntas que certezas en el mercado. A días de viajar a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, el foco no solo está puesto en los refuerzos que aún no llegan, sino también en lo que empieza a aparecer desde adentro del propio club. La pretemporada en Pirque dejó una señal inesperada que no pasó desapercibida para Fernando Ortiz.

Mientras la dirigencia de Blanco y Negro sigue sin cerrar al centrodelantero que pidió el cuerpo técnico, y algunas opciones que sonaron con fuerza comienzan a diluirse, una sorpresa juvenil se ganó un espacio en los entrenamientos del primer equipo. En paralelo, la mesa directiva vuelve a dividirse respecto al perfil del ‘9’ que necesita el Cacique, en un mercado que entra en su fase más tensa.

