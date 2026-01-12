En Macul saben que el margen se acorta y que el ataque no admite más indefiniciones. Tras la salida de Salomón Rodríguez y las dificultades para cerrar otras opciones, Colo Colo entró en una etapa decisiva de su planificación para 2026, con una prioridad clara: sumar un “9” que llegue listo para competir.

En ese contexto, desde Argentina comenzó a tomar fuerza un nombre que no pasa inadvertido. Un delantero con experiencia europea, buen presente en el fútbol chileno y un antecedente que suma tensión al mercado: también estuvo en la órbita del archirrival. Hoy, su futuro inmediato depende de una reunión clave en Blanco y Negro.

❓ ¿Quién es Maximiliano Romero, el delantero que se acerca a Colo Colo?

Maximiliano Romero es un centrodelantero argentino de 27 años, perteneciente a Argentinos Juniors, que viene de un positivo paso a préstamo por O’Higgins.

En el segundo semestre de 2025 disputó 13 partidos oficiales, marcó siete goles y entregó dos asistencias, transformándose en una de las piezas ofensivas más determinantes del cuadro celeste.

🔄 ¿Cómo sería el fichaje de Maximiliano Romero en Colo Colo?

La operación está planteada como un préstamo con opción de compra. Romero tiene contrato con Argentinos Juniors hasta diciembre de 2028, por lo que el acuerdo requiere el visto bueno del club argentino y la aprobación final del directorio de Blanco y Negro, instancia que se realizará en los próximos días y que puede destrabar definitivamente su arribo al Monumental.

🌍 ¿En qué clubes jugó Maximiliano Romero antes de sonar en Colo Colo?

Romero se formó en Vélez Sarsfield, donde su potencia física y capacidad goleadora llamaron la atención del mercado internacional. En 2018 dio el salto a Europa para defender al PSV Eindhoven, donde permaneció hasta 2022, alternando titularidades y sumando experiencia en un contexto de alta exigencia.

De regreso en Argentina, tuvo pasos por Racing Club antes de ser traspasado a Argentinos Juniors.

⚽ ¿Qué números tuvo Maximiliano Romero en el fútbol chileno?

En O’Higgins jugó 13 partidos, anotó 7 goles y entregó 2 asistencias. Debutó marcándole a Colo Colo en San Fernando, demorando solo minutos en convertir, y mantuvo una regularidad que lo posicionó entre los delanteros más eficientes del Campeonato Nacional 2025 en relación minutos/gol. Su aporte fue clave para que el equipo rancagüino terminara tercero y asegurara clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

🔍 ¿Por qué la U de Chile no avanzó por Maximiliano Romero?

Aunque su nombre estuvo en carpeta de Universidad de Chile, Azul Azul decidió inclinarse por otras alternativas ofensivas y desestimó la operación.

Ese escenario despejó el camino para Colo Colo, que encontró menos competencia directa por un jugador que ya conoce el medio y no requiere un proceso largo de adaptación.

🧠 ¿Qué le aportaría Maximiliano Romero al ataque de Colo Colo?

Competencia real para Javier Correa y variantes tácticas para Fernando Ortiz. Si se concreta su llegada, Romero puede disputar el puesto de centrodelantero titular o incluso permitir esquemas con doble “9”, una alternativa que el cuerpo técnico evalúa según rival y contexto, pensando en un plantel más profundo para la temporada 2026.

📰 En resumen

Colo Colo tendría avanzada la llegada de Maximiliano Romero.

Viene de marcar 7 goles y dar 2 asistencias en 13 partidos con O’Higgins.

El fichaje sería a préstamo con opción de compra desde Argentinos Juniors.

Cuenta con experiencia en Europa y en clubes grandes de Argentina.

Universidad de Chile lo evaluó, pero no avanzó.

Todo depende de la próxima reunión del directorio de Blanco y Negro.

