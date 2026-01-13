La poda en Universidad de Chile continúa y ya no es un hecho aislado. A diferencia de otros mercados, el proceso 2026 está marcado por una limpieza profunda del plantel, con varias salidas que confirman un cambio de ciclo decidido desde la banca.

En ese escenario, un nuevo nombre se suma a la lista de jugadores formados en casa que no lograron consolidarse. Sin espacio en la consideración del cuerpo técnico, su futuro inmediato apunta lejos del Centro Deportivo Azul y con destino ya encaminado.

❓ ¿Qué canterano de la U de Chile tiene sellada su salida en este mercado?

Bastián Tapia es el jugador formado en la U que tiene avanzada su salida para la temporada 2026.

El defensor de 23 años alcanzó un principio de acuerdo para ser cedido a Deportes Antofagasta, operación que solo espera el cruce final de documentos para oficializarse.

🔄 ¿Por qué Bastián Tapia no será considerado en la U de Chile?

Porque no entra en los planes deportivos de Francisco Meneghini para el nuevo ciclo.

El técnico del cuadro universitario definió un plantel más corto y competitivo, dejando fuera a varios jugadores jóvenes que no lograron continuidad en temporadas anteriores. Tapia, pese a sus préstamos sucesivos, no consiguió afirmarse como alternativa real en la zaga azul.

📝 ¿A qué club llegará Bastián Tapia y en qué condición?

El defensor será cedido a Deportes Antofagasta para disputar la temporada 2026 en Primera B. Según información revelada por el periodista Matías Larraín, el acuerdo está prácticamente cerrado:

“Deportes Antofagasta alcanzó un principio de acuerdo por la cesión de Bastián Tapia. El formado en la Universidad de Chile se sumaría en las próximas sesiones a las órdenes de Marcoleta, mientras se completen los últimos documentos”.

📊 ¿Cuál ha sido la trayectoria de Bastián Tapia desde que debutó?

Tapia inició su carrera en la cantera de la U y ha tenido un recorrido marcado por múltiples préstamos. Defendió las camisetas de Deportes Iquique (2021), Audax Italiano (2023) y Cobreloa (2023–2024), club con el que consiguió el ascenso a Primera División.

En Universidad de Chile, su período con mayor continuidad se dio en una de las temporadas más complejas del club, donde disputó 25 partidos oficiales y anotó un gol, registros que hoy siguen siendo los únicos en el primer equipo azul. Cabe destacar que la nueva cesión deja a Tapia en una posición límite dentro del club.

El defensor finaliza contrato con la U a fines de 2026 y, considerando la sucesión de préstamos y la falta de espacio en el plantel actual, su continuidad más allá de esta temporada aparece seriamente comprometida.

🔍 ¿Qué otras salidas suma la U de Chile en este mercado?

Con la salida de Tapia encaminada, la U ya acumula varias cesiones y despedidas en este mercado 2026. Entre los nombres que dejaron el plantel figuran Renato Huerta (Cobresal), Yahir Salazar (Deportes La Serena), Jeison Fuentealba (Universidad de Concepción), Julián Alfaro (Everton), David Retamal (Universidad de Concepción), Mateo González (Deportes Concepción) y Zacarías Abuhadba (Deportes Antofagasta).

📰 En resumen

Bastián Tapia tiene avanzada su salida de la U para 2026.

El canterano será cedido a Deportes Antofagasta en Primera B.

No entra en los planes de Francisco Meneghini.

Ha tenido pasos por Iquique, Audax Italiano y Cobreloa.

Termina contrato con la U a fines de esta temporada.

La limpieza del plantel azul sigue sumando nombres.

