Con la Primera División sellada y los veredictos consumados en cancha, el mercado de pases del fútbol chileno ya está en su punto más álgido. La danza de nombres se extenderán hasta el cierre de la ventana, que normalmente es 24 horas antes de iniciar la 4ta fecha del próximo torneo.
Eso sí, todavía falta la ratificación de las bases y el reglamento que regirá la próxima temporada. Un documento clave que debe validar el Consejo de Presidentes de la ANFP en las próximas horas. La previsión es que la Liga de Ascenso 2026 arranque a mediados de enero, trayendo consigo nuevos protagonistas a la elite.
El descenso de Deportes Iquique y Unión Española es un hecho consumado, al menos en cancha. Ambos deberán enfrentar la próxima temporada en la Primera B, mientras que el Biobío vuelve a encenderse como protagonista con dos historias de ascenso simultáneo. Universidad de Concepción no dejó dudas: dominó la Liga de Ascenso y aplastó a Deportes Copiapó en la final. Deportes Concepción, por su lado, sacó un resultado histórico al derrotar a Cobreloa en la Liguilla de Promoción.
⚽ Los fichajes del fútbol chileno
Para seguir este nuevo periodo de transferencias de la Primera B, el equipo de Al Aire Libre monitorea todos los movimientos, los cuales puedes revisar aquí.
🟠 Cobreloa
Altas: César Bravo (DT, renovado)
Bajas:
Rumores:
⚪🔴 Curicó Unido
Altas: Roberto Riveros (Deportes Temuco), Enzo Ormeño (Santiago Morning), Joaquín Romo (U. de Concepción), Damián Tello (CA Talleres, ARG), Henry Sanhueza (renovado), Braulio Guisolfo (renovado),
Bajas:
Rumores:
🔵 Deportes Antofagasta
Altas:
Bajas:
Rumores:
🐲 Deportes Iquique
Altas:
Bajas:
Rumores:
🐬 Deportes Puerto Montt
Altas: Emiliano Astorga (DT)
Bajas: Jaime Vera (DT)
Rumores:
🟢⚪ Deportes Temuco
Altas: Arturo Sanhueza (DT, renovado)
Bajas:
Rumores:
⚫🔴 Deportes Santa Cruz
Altas:
Bajas:
Rumores:
🟣 Deportes Recoleta
Altas:
Bajas:
Rumores:
🔴 Deportes Copiapó
Altas:
Bajas: Hernán Caputto (DT)
Rumores: Miguel Ramírez (DT), Mario Salas (DT)
🐉 Magallanes
Altas:
Bajas:
Rumores:
🟢 Santiago Wanderers
Altas: Francisco Palladino (DT)
Bajas:
Rumores: Eugenio Mena (UC), Óscar Opazo (Colo Colo)
🔵 San Marcos de Arica
Altas: Iván Sandrock (DT)
Bajas: Germán Cavalieri (Gerente Deportivo)
Rumores:
🟡 San Luis de Quillota
Altas: Humberto Suazo (DT)
Bajas:
Rumores:
🔴⚫ Rangers de Talca
Altas:
Bajas:
Rumores:
🟡🔴Unión Española
Altas: Gonzalo Villagra (DT)
Bajas:
Rumores:
🔴⚪ Unión San Felipe
Altas: Luis Landeros (DT)
Bajas: Francisco Palladino (DT)
Rumores: