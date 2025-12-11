Con la Primera División sellada y los veredictos consumados en cancha, el mercado de pases del fútbol chileno ya está en su punto más álgido. La danza de nombres se extenderán hasta el cierre de la ventana, que normalmente es 24 horas antes de iniciar la 4ta fecha del próximo torneo.

Eso sí, todavía falta la ratificación de las bases y el reglamento que regirá la próxima temporada. Un documento clave que debe validar el Consejo de Presidentes de la ANFP en las próximas horas. La previsión es que la Liga de Ascenso 2026 arranque a mediados de enero, trayendo consigo nuevos protagonistas a la elite.

El descenso de Deportes Iquique y Unión Española es un hecho consumado, al menos en cancha. Ambos deberán enfrentar la próxima temporada en la Primera B, mientras que el Biobío vuelve a encenderse como protagonista con dos historias de ascenso simultáneo. Universidad de Concepción no dejó dudas: dominó la Liga de Ascenso y aplastó a Deportes Copiapó en la final. Deportes Concepción, por su lado, sacó un resultado histórico al derrotar a Cobreloa en la Liguilla de Promoción.

⚽ Los fichajes del fútbol chileno

Para seguir este nuevo periodo de transferencias de la Primera B, el equipo de Al Aire Libre monitorea todos los movimientos, los cuales puedes revisar aquí.

🟠 Cobreloa

Altas: César Bravo (DT, renovado)

Bajas:

Rumores:

⚪🔴 Curicó Unido

Altas: Roberto Riveros (Deportes Temuco), Enzo Ormeño (Santiago Morning), Joaquín Romo (U. de Concepción), Damián Tello (CA Talleres, ARG), Henry Sanhueza (renovado), Braulio Guisolfo (renovado),

Bajas:

Rumores:

🔵 Deportes Antofagasta

Altas:

Bajas:

Rumores:

🐲 Deportes Iquique

Altas:

Bajas:

Rumores:

🐬 Deportes Puerto Montt

Altas: Emiliano Astorga (DT)

Bajas: Jaime Vera (DT)

Rumores:

🟢⚪ Deportes Temuco

Altas: Arturo Sanhueza (DT, renovado)

Bajas:

Rumores:

⚫🔴 Deportes Santa Cruz

Altas:

Bajas:

Rumores:

🟣 Deportes Recoleta

Altas:

Bajas:

Rumores:

🔴 Deportes Copiapó

Altas:

Bajas: Hernán Caputto (DT)

Rumores: Miguel Ramírez (DT), Mario Salas (DT)

🐉 Magallanes

Altas:

Bajas:

Rumores:

🟢 Santiago Wanderers

Altas: Francisco Palladino (DT)

Bajas:

Rumores: Eugenio Mena (UC), Óscar Opazo (Colo Colo)

🔵 San Marcos de Arica

Altas: Iván Sandrock (DT)

Bajas: Germán Cavalieri (Gerente Deportivo)

Rumores:

🟡 San Luis de Quillota

Altas: Humberto Suazo (DT)

Bajas:

Rumores:

🔴⚫ Rangers de Talca

Altas:

Bajas:

Rumores:

🟡🔴Unión Española

Altas: Gonzalo Villagra (DT)

Bajas:

Rumores:

🔴⚪ Unión San Felipe

Altas: Luis Landeros (DT)

Bajas: Francisco Palladino (DT)

Rumores: