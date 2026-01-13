Universidad de Chile encendió las alarmas en plena pretemporada tras confirmarse la lesión de una de sus piezas importantes, baja que lo dejará fuera del amistoso ante Racing.

La situación representa un contratiempo para Francisco Meneghini, quien deberá ajustar su planificación de cara al duelo internacional y a la preparación del equipo para la temporada.

🔵 ¿Cómo llega la U de Chile al amistoso ante Racing?

Universidad de Chile afronta este duelo amistoso ante Racing Club en medio de su etapa de preparación para la temporada 2026, en un partido programado para este domingo 18 de enero, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo. El encuentro marcará el debut del nuevo técnico azul, Francisco Meneghini, en un compromiso de mayor exigencia.

Durante las últimas semanas, Meneghini ha trabajado con el plantel para comenzar a plasmar su idea de juego y evaluar a los jugadores disponibles, utilizando este duelo ante los argentinos para medir el nivel competitivo del equipo. No obstante, en medio de esa planificación apareció una noticia que no cayó bien en el cuerpo técnico: una de las piezas consideradas para el amistoso presentó molestias físicas en el último entrenamiento y fue descartada para viajar, obligando a modificar la nómina y replantear algunas alternativas ofensivas de cara al encuentro.

🚑 ¿Qué jugador se lesionó en la U de Chile y por qué no viaja ante Racing?

La baja confirmada para el amistoso ante La Academia corresponde a Ignacio Vásquez, uno de los extremos jóvenes con mayor proyección dentro de Universidad de Chile. Vásquez venía siendo considerado dentro de las alternativas ofensivas para el duelo de preparación, sin embargo no podrá estar disponible por una molestia física que lo afectó en los entrenamientos y que lo margina del viaje al encuentro.

El atacante había tenido episodios previos donde salió cojeando tras un fuerte golpe recibido en un partido anterior, situación que preocupa al cuerpo técnico y que podría estar relacionada con las molestias persistentes que ahora lo dejan fuera del amistoso.

Aunque aún no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el parte médico específico ni el tiempo estimado de recuperación, el hecho de que no pueda viajar para el choque ante Racing ya representa un contratiempo en la planificación de Francisco Meneghini y la U en esta etapa de pretemporada.

📊 Los números de Ignacio Vásquez la temporada pasada

Desde su debut en 2024 con Universidad de Chile, Ignacio Vásquez ha tenido una participación acotada en torneos oficiales, con mayor presencia en la Copa Chile, donde anotó dos goles en la goleada ante San Antonio Unido. En total, suma 15 partidos oficiales, con 3 goles y 1 asistencia desde su estreno profesional.

🔄 ¿Quién reemplazará a Vásquez en el U de Chile vs Racing?

Ante la baja de Ignacio Vásquez, Francisco Meneghini puede recurrir a varias opciones para cubrir la banda izquierda. Una alternativa concreta es Felipe Salomoni, quien podría jugar algunos metros más adelantado y aportar el despliegue ofensivo que le entregaba Vásquez al equipo.

Otra opción interesante es el joven Salvador Negrete, que demostró estár a la altura y podría aprovechar esta oportunidad durante la pretemporada. Más allá de estos nombres, el técnico también evalúa ajustes tácticos y movimientos dentro del ataque, mientras define variantes de cara a lo que será el primer encuentro de la Universidad de Chile en la temporada 2026.

