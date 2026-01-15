El ciclo estaba encaminado desde hace semanas, pero faltaba el cierre. Finalmente Matías Sepúlveda eligió sus propias palabras para hacerlo y, con un mensaje público, terminó de confirmar su salida de Universidad de Chile.

La operación ya estaba acordada y en el club asumían que su continuidad era difícil. La activación de la cláusula por parte de Lanús aceleró los tiempos y dejó a la U sin uno de los laterales que más minutos había sumado en el último proceso.

⚽ El mensaje de despedida del Tucu Sepúlveda

El propio jugador utilizó sus redes sociales para cerrar el ciclo con un mensaje extenso y cargado de significado. “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida”, escribió para abrir su despedida.

Luego, el foco estuvo puesto en los hinchas de la U a los que dedicó una de las partes más sentidas del texto: “Quiero agradecer de corazón a la hinchada de Universidad de Chile, gracias por el cariño que siempre me brindaron, que siempre estuvo presente, alentando en las buenas y no tan buenas. Su apoyo, su pasión y su amor por estos colores se sienten dentro y fuera de la cancha”.

Sepúlveda también incluyó a quienes sostienen el día a día del club, lejos de los flashes. “A mis compañeros, cuerpo técnico, área medica y todos los funcionarios que son fundamental para que funcione el club (coordinadores, ti@s de cocina, guardias, cancheros, utileros)”, escribió de forma textual.

🔵 Lanús lo presenta y el ciclo con la U queda cerrado

En la parte final del mensaje, el lateral dejó clara su sensación tras el paso por el club azul. “Universidad de Chile, gracias por la confianza, el respeto y la oportunidad de ser parte de este club tan grande”, señaló, antes de cerrar con una frase que marcó su despedida definitiva: “Me voy con el orgullo de haberlo dado todo y con recuerdos que atesoraré para siempre. La U es y será siempre parte de mi vida. Gracias por tanto”.

Poco después, Lanús confirmó oficialmente su incorporación. “Matías Sepúlveda firmó con el Granate y se convirtió en nuestro segundo refuerzo en este mercado de verano”, publicó el club argentino, dando por cerrado el proceso.