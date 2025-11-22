Una de las grandes teleseries del mercado invernal la protagonizaron Universidad de Chile y Esteban Matus. El capitán de Audax Italiano tenía todo acordado para arribar a los azules e incluso se sometió a las pruebas médicas, pero cuando parecía estar todo listo, finalmente se quedó en el elenco itálico.

El frustrado traspaso de Matías Sepúlveda al fútbol brasileño y la llegada de Felipe Salomoni al Centro Deportivo Azul, provocaron que el traspaso se cayera, lo que provocó la furia de la escuadra audina.

De hecho, el conjunto floridano demandó a los universitarios ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP reclamando el pago de US$800 mil por incumplimiento contractual. Sin embargo, en las últimas horas fue el propio Matus quien contó qué fue lo que realmente ocurrió.

😮 Esteban Matus se refirió a su frustrado arribo a la U de Chile

El pasado viernes Audax Italiano derrotó a Everton para dar un paso importante en su lucha por ir a la próxima Copa Sudamericana. El encargado de sellar el triunfo fue justamente Esteban Matus, quien anotó el 2-0 a los 90+7. Tras el partido, abordó su frustrada salida de la tienda itálica.

“Tema superado. Elegí quedarme en Audax porque estábamos haciendo las cosas muy bien, yo con un muy buen nivel y primeros acá, en mi casa. Preferí quedarme antes que irme allá a pelear un puesto de suplente si es que el “Tucu” (Matías Sepúlveda) no se iba. Siempre he querido hacer las cosas bien acá”, dijo en conversación con Radio ADN.

Matus, además, contó que la idea de la U era quedarse con sus servicios independiente si Sepúlveda seguía o no en el club. “Me dijeron que querían llevarme aunque no se fuera el “Tucu”, pero yo tomé la decisión de quedarme en Audax y seguir haciéndolo bien”, detalló.

😱 Esteban Matus reconoce estar listo para partir de Audax Italiano

Por otro lado, Matus confesó que no vivió días fáciles tras lo ocurrido con la Universidad de Chile. “Tuve que tener mucha cabeza, dedicarme solo a jugar. Era imposible no ver que sonabas en un club grande, intenté enfocarme. Bajé el nivel, pero pude retomarlo”, señaló.

Por último, no ocultó su deseo de partir para dar un nuevo paso en su carrera. “Estos colores siempre me han representado, pero quiero que mi carrera surja y eso implica que en algún momento implicará salir”, sentenció.

