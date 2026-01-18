Universidad de Chile no sólo vive días de ajustes internos, también atraviesa un proceso de consolidación tras una intensa pretemporada. Mientras el foco estuvo en el suspendido amistoso ante Racing, Francisco Meneghini aprovechó para evaluar públicamente la conformación del plantel azul.

Desde su llegada, el técnico ha sido claro: no se trata de fichar por fichar, sino de encontrar nombres que realmente encajen en su modelo de juego. Y lo reiteró con firmeza al hablar sobre el trabajo del club en este mercado de pases, en medio de la salida de Matías Sepúlveda.

🔵 Los refuerzos de la U que convencen a Paqui Meneghini

“Estoy contento, estamos trabajando muy bien”, aseguró el DT de 37 años al ser consultado por la llegada de Lucas Romero, Eduardo Vargas y Octavio Rivero. Según Paqui, todos han sumado entrenamientos desde el inicio de la pretemporada y eso se nota en la cohesión del grupo.

El entrenador valoró el compromiso de los nuevos y destacó que no hubo improvisación en sus contrataciones. “Eso es algo importante”, remarcó, aludiendo al trabajo conjunto con la gerencia deportiva azul.

📌 Por qué la salida de Sepúlveda no alteró los planes e a U

El adiós de Matías Sepúlveda, aunque sorpresivo para los hinchas, no tomó desprevenido al cuerpo técnico. “Era algo que se podía dar”, explicó Meneghini, apuntando a la cláusula de rescisión que finalmente fue ejecutada por el entorno del jugador.

El DT agregó que ya están evaluando alternativas, pero sin apurarse. “Los tiempos del mercado nunca coinciden con los deportivos y estoy acostumbrado a eso”, dijo, dando a entender que el proceso será meticuloso.

🛒 La U no se volverá loca en el mercado de pases

Más allá de la baja de Sepúlveda, Paqui fue enfático: “No necesitamos muchísimos más jugadores”. Si llega alguien, será por convicción táctica, no por presión. “Probablemente llegue alguno más, pero nos vamos a tomar el tiempo”, sentenció.

Por ahora, el foco del técnico está en consolidar la idea de juego, fortalecer la cohesión interna y preparar a un equipo que pueda competir desde el arranque del Campeonato Nacional 2026.