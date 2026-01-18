La noche de este domingo estaba marcada por el reencuentro entre Universidad de Chile y Racing de Avellaneda, pero los incendios en la zona de Ñuble y Biobío obligaron a suspender el amistoso. Aun así, la jornada no pasó desapercibida.

Y es que Francisco Meneghini aprovechó la instancia para romper el silencio sobre uno de los temas que más ha dado que hablar entre los hinchas azules: la sorpresiva salida de Leandro Fernández del plantel 2026.

⚽“No iba a tener los minutos que merece”: La decisión 100% futbolística de Paqui

La declaración fue clara y directa. “La decisión es cien por ciento futbolística”, dijo el entrenador en zona mixta. Y agregó que, tras un análisis profundo de su esquema, el cupo de extranjeros y la regla Sub 21, llegó a la conclusión de que Leandro Fernández no tendría el protagonismo que exige su trayectoria.

“Es un jugador importante, pero no servía ni para él, ni para el equipo, ni para mí”, sentenció Paqui, quien se reunió cara a cara con el argentino para comunicarle su decisión desde el primer día.

🧠Una salida pactada con altura y profesionalismo

Meneghini aseguró que Fernández recibió la noticia con altura de miras. “Su reacción fue como un profesional que es. Creo que era lo más sano para todos”, remarcó. De paso, valoró la historia del delantero en la U y el cariño de la hinchada, pero insistió en que su labor es pensar “sólo en lo deportivo”.

Este giro en el plantel de la U, aunque no esperado por la mayoría, refleja los primeros trazos del nuevo ciclo de Meneghini. Con decisiones firmes, el DT busca moldear un equipo competitivo y acorde a sus ideas para la temporada 2026.

#AAAJ ✍️ Leandro Fernández es refuerzo de #ElSemilleroDelMundo 🌎. Llegó en condición de libre y firmó por un año bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Lea! https://t.co/fao8D9PQo3 pic.twitter.com/pe3aMQ5Rdh — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) January 14, 2026

🔍¿Y ahora qué? El nuevo desafío ofensivo de la U sin Fernández

Con Leandro fuera, se abren preguntas sobre el futuro del ataque azul. ¿Será el momento de Vargas, Rivero y Lucero, todos juntos? ¿Habrá espacio para la irrupción de algún Sub 21? Lo cierto es que Paqui tiene clara su hoja de ruta, y aunque todavía no se juega ni un partido oficial, sus decisiones ya marcan el tono del nuevo proceso.