La barra oficial de Universidad de Chile, Los de Abajo, lanzó un mensaje directo al nuevo cuerpo técnico tras la eventual salida de Leandro Fernández, cuestionando las decisiones y los modos de gestión del entrenador argentino. En su comunicado, la hinchada expresó su malestar y llamó a valorar el aporte del delantero al equipo durante las últimas temporadas.

El mensaje va más allá de un respaldo puntual a Fernández: es una señal clara hacia Paqui Meneghini y el inicio del ciclo que lidera, con un llamado explícito a no repetir errores del pasado. La postura de la barra refleja la tensión existente entre la hinchada y una determinación del cuerpo técnico que, según trascendió, contó con el respaldo de la dirigencia.

🗣️ “Los de Abajo” critican el “corte” de Leandro Fernández

La polémica en Universidad de Chile escaló rápidamente tras la decisión del nuevo entrenador de no considerar al delantero argentino para la temporada 2026. La determinación generó un fuerte rechazo entre los hinchas azules, especialmente en Los de Abajo, que publicaron un comunicado expresando su “profundo malestar” por lo ocurrido.

En el mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, la barra calificó la medida como “injusta” y apuntó directamente al cuerpo técnico por marginar a uno de los jugadores más identificados con la hinchada en los últimos años.

“Nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules”, señalaron, destacando el impacto emocional y simbólico que el delantero ha tenido para la hinchada laica.

📉 Una advertencia al nuevo técnico

El comunicado no se limitó a defender al atacante, sino que fue más allá y envió una advertencia directa al nuevo proceso encabezado por Meneghini.

“Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño”, expresaron.

Además, la barra remarcó que la U “es grande por su gente” y que los jugadores que defienden la camiseta con compromiso —como, según ellos, lo ha hecho Fernández— merecen respeto y consideración, incluso recordando su identificación con el club y el vínculo de su familia con las divisiones inferiores.

El escenario se completa con una ola de reacciones en redes sociales, donde distintos sectores de la hinchada han manifestado indignación, frustración y exigencias hacia la dirigencia para reconsiderar la decisión.