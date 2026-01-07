Universidad de Chile avanzó con una definición concreta en el mercado. El club ya tiene cerrado a su primer refuerzo extranjero para la temporada 2026, una operación que responde a la necesidad de sumar una alternativa joven en el mediocampo y corregir déficits detectados durante el último año.

La confirmación del fichaje también genera un efecto inmediato en la planificación. El límite reglamentario de extranjeros obliga a la dirigencia a ejecutar un ajuste interno que condiciona el resto de las negociaciones en curso.

⚽ La U confirma refuerzo extranjero para 2026

Lucas Romero es el jugador que llegará al CDA. El mediocampista paraguayo de 23 años, perteneciente a Deportivo Recoleta, fue acordado en condición de préstamo por toda la temporada 2026. La información fue confirmada por el presidente del club paraguayo en conversación con ADN Deportes, crédito que respalda el estado del acuerdo.

En la U lo proyectan como una alternativa inmediata para competir en el mediocampo. Su edad, continuidad y capacidad física fueron elementos clave en la evaluación. El club espera que el jugador arribe a Santiago en los próximos días para integrarse a la pretemporada.

🔄 La decisión interna que activa el fichaje

Con Romero confirmado, la U debe liberar al menos un cupo extranjero para avanzar con otras incorporaciones que siguen siendo analizadas por la gerencia deportiva. El nombre definido para salir es el del uruguayo Sebastián Rodríguez, volante que llegó a mitad de temporada en reemplazo de Gonzalo Montes, pero su participación fue limitada y no logró sostener presencia competitiva.

Según información de AS Chile, Franco Calderón y Felipe Salomoni continúan siendo considerados dentro del proyecto deportivo, mientras las conversaciones por Juan Martín Lucero y Octavio Rivero siguen abiertas y dependen directamente de la disponibilidad de cupos.

🌍 Los extranjeros que tiene Universidad de Chile para 2026

A la espera de nuevas definiciones, este es el panorama de los futbolistas extranjeros que hoy forman parte del plantel azul o están en proceso de negociación:

– Franco Calderón (Argentina): defensor, dentro del proyecto.

– Felipe Salomoni (Argentina): lateral, dentro del proyecto.

– Leandro Fernández (Argentina): delantero, “cortado” por Meneghini.

– Lucas Romero (Paraguay): mediocampista, refuerzo confirmado.

– Sebastián Rodríguez (Uruguay): volante, con salida definida.

– Juan Martín Lucero (Argentina): delantero, en negociaciones.

– Octavio Rivero (Uruguay): atacante, en negociaciones.

– Federico Mateos (Argentina): mediocampista, busca salida.