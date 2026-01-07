Bernardo Cerezo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universidad Católica y, en sus primeras palabras como jugador cruzado, abordó sin rodeos su pasado en Universidad de Chile, club donde se formó profesionalmente.

El lateral destacó su gratitud por lo vivido en los azules, pero dejó claro que hoy su foco está puesto en su nuevo desafío en la UC, asumiendo la responsabilidad de llegar a un equipo que apunta a competir por objetivos mayores en la temporada 2026.

⚪🔵 Un nuevo desafío en la UC

Tras su salida de Ñublense, Bernardo Cerezo inició una nueva etapa en su carrera al convertirse en refuerzo de Universidad Católica. El lateral derecho asumió el desafío con entusiasmo y destacó lo que significa llegar a un club marcado por la exigencia y la historia reciente del fútbol chileno.

“Católica es una institución hermosa, con una hinchada que siempre apoya. Para mí es un orgullo estar acá y asumo este desafío con mucha responsabilidad”, señaló en su primera conferencia como jugador cruzado.

🔵 “Soy un agradecido de lo que viví”

Uno de los puntos centrales de su presentación fue cuando se refirió a su pasado en Universidad de Chile, club donde se formó y debutó profesionalmente. Cerezo abordó el tema con mesura y sin polémica, dejando en claro su postura.

“Soy un agradecido de lo que viví en la U. Fue una etapa importante de mi carrera, pero hoy mi presente es Católica y estoy enfocado completamente en este club”, afirmó el defensor, marcando distancia para no entrar en mayores polémicas.

¡A darlo todo por estos colores, Bernardo Cerezo! ⚪🔵



En compañía del presidente Juan Tagle y del gerente deportivo José María Buljubasich, presentamos al nuevo defensor de La Franja para esta temporada 2026 🛡️💯



¡Mucho éxito junto a #LosCruzados! ✊ pic.twitter.com/vWE1C8BpRJ — Universidad Católica (@Cruzados) January 7, 2026

💪 Expectativas altas para el 2026

Cerezo también habló de la exigencia que implica vestir la camiseta cruzada y del rol que espera cumplir en un plantel que buscará volver a pelear en los primeros lugares, ahora con el desafío de competir en el nuevo Claro Arena. En ese sentido, destacó el grupo humano que encontró y la ambición existente dentro del club.

Con experiencia en el fútbol chileno y regularidad en sus últimas temporadas en Chillán, el lateral se suma como una alternativa para aportar solidez y competencia interna en la banda derecha, en un semestre donde Universidad Católica apunta a consolidar su proyecto deportivo, volver a ser protagonista y, por qué no, ilusionarse con la Copa Libertadores.