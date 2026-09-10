Datos Clave Sensible suspensión: La U pierde a una de sus figuras por acumulación de tarjetas amarillas. Tres fórmulas: Las opciones de Gago para rearmar su equipo ante los Granates. ¿Cuándo juega la U?: El domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas visita a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Universidad de Chile se mantiene en la pelea por el Chile 2 en el Campeonato Nacional 2026. Tras una increíble remontada a Coquimbo Unido en la fecha 22, los Azules se mantienen en la pelea por el segundo puesto de la división, ya que comparte puntaje con U Católica en la clasificación. A pesar de triunfar en casa ante los Piratas, la escuadra dirigida por Fernando Gago sufrió una dolorosa suspensión para el próximo compromiso.

Se trata de Marcelo Morales, lateral izquierdo que se ha convertido en una de las figuras del equipo universitario en la temporada. En el minuto 90’ del duelo ante Coquimbo, “Shelo” fue amonestado por reiterados reclamos al juez del compromiso, y alcanzó su octava tarjeta amarilla en el certamen nacional. Tras recibir la tarjeta, el carrilero quedó suspendido para el duelo de la U ante Deportes La Serena, y le generó un dolor de cabeza a Gago, quien ya piensa en cómo modificar la zaga defensiva del Romántico Viajero.

El dilema y las opciones de Gago en defensa

Al saberse de la suspensión de Morales, Fernando Gago puso manos a la obra para encontrar una fórmula para reemplazar a su lateral figura en el próximo duelo de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026, y suenan tres opciones: Una línea de tres en el fondo, un reemplazo posición por posición o un atacante cubriendo como carrilero por izquierda.

La primera fórmula, según el comunicador Marcelo Díaz en los micrófonos de TNT Sports, es un cambio de esquema con Bianneider Tamayo o Nicolás Fernández conformando una línea de tres junto a Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en la zaga defensiva, quienes son inamovibles para Gago. Esta variable dejaría a Agustín Arce como carrilero por la banda izquierda supliendo la función de Morales en la oncena azul.

La segunda opción que se rumorea en el Centro Deportivo Azul es el ingreso de Diego Vargas en la banda izquierda. El joven de 20 años cumple la misma función que Morales como lateral, y así lo hizo notar en sus primeros partidos con el Romántico Viajero. A pesar de su rendimiento, Vargas no ha sido considerado por Gago, por lo que otras variables que pueden ocupar el sector que cumple “Shelo” son Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero. Tanto Vásquez como Guerrero tiene un perfil más ofensivo, pero ambos han jugado por

Si bien cuenta con muchas opciones para elegir, Fernando Gago aún no se decide quién será el reemplazo de Marcelo Morales para visitar a los Granates por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile tiene que visitar por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 a Deportes La Serena. El choque entre Granates y el Romántico Viajero se disputará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada. El duelo es vital para la escuadra universitaria, ya que pelea fecha a fecha por el segundo lugar de la división de honor ante Universidad Católica, con quien tiene el mismo puntaje en la tabla.