Datos Clave El contexto: Tras la expulsión del arquero titular y sin cambios disponibles, el delantero tuvo que ponerse los guantes en los minutos finales para defender su arco. La infracción: El árbitro central denunció al panameño por utilizar la misma camiseta del meta expulsado, algo estrictamente prohibido en las bases del torneo. El veredicto: El ente disciplinario analizó el informe arbitral y tomó una decisión definitiva que afecta directamente a la institución sureña.

Un particular episodio ocurrido en el Estadio Ester Roa llegó hasta las oficinas de Quilín para ser resuelto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Lo que parecía ser solo una anécdota de fin de semana para Universidad de Concepción, terminó convirtiéndose en un expediente oficial que mantuvo en alerta al cuadro sureño tras su intenso duelo ante Universidad de Chile.

El episodio ocurrió en los descuentos del compromiso, donde el “Campanil” logró un valioso triunfo por 2-1 sobre el cuadro laico. Tras la expulsión del arquero Jorge Broun a los 90+3 minutos y al no tener sustituciones disponibles en la banca, el delantero panameño Cecilio Waterman debió ubicarse bajo los tres palos para terminar el partido y asegurar la victoria de su equipo.

¿Por qué denunciaron a Cecilio Waterman tras el partido contra la U de Chile?

Aunque la acción del atacante fue vista como una solución de emergencia por los hinchas y el cuerpo técnico, el juez central, Diego Flores, no la dejó pasar en su informe. El colegiado apuntó al panameño por ocupar mal la indumentaria y faltar al reglamento sin saberlo durante los minutos que estuvo custodiando el pórtico.

El problema radicó en que Waterman utilizó la misma camiseta que había vestido Broun, manteniendo el número y la identificación del guardameta argentino. El árbitro consignó en su documento oficial que, para ajustarse a las normas, el atacante debía utilizar una “camiseta de arquero sin número ni identificación”, de acuerdo con lo que establece explícitamente el artículo 35 de las Bases del Campeonato.

¿Qué castigo determinó el Tribunal de Disciplina por el “Caso Waterman”?

La situación derivó en una denuncia formal que llevó a Universidad de Concepción a defenderse ante la Primera Sala del Tribunal en la audiencia del martes 8 de septiembre. Tras analizar los antecedentes de esta inusual falta al reglamento, el organismo entregó su veredicto.

La resolución determinó una amonestación para el club penquista por la denominada “falta 3era. camiseta”. De esta manera, el caso no terminó con una sanción deportiva para el delantero panameño, cerrando así el proceso disciplinario originado por la particular indumentaria con una amonestación directa a la institución, evitando castigos mayores o suspensiones que lamentar para las próximas fechas.

¿Qué pasó con las otras denuncias del partido en Concepción?

El “Caso Waterman” no fue el único tema que se debatió en Quilín respecto a este encuentro. El Tribunal revisó otras dos situaciones irregulares consignadas por el árbitro Diego Flores, las cuales involucraron a ambas instituciones.

La primera de ellas fue el ingreso de personas no autorizadas a la zona de exclusión. Específicamente, se apuntó a la presencia del dirigente René Rosas en un sector prohibido del estadio. Sobre este punto, el organismo llegó a un acuerdo preliminar con la defensa del club, por lo que no se aplicaron sanciones inmediatas.

Por otro lado, quedó en tramitación la denuncia más grave de la jornada: los incidentes protagonizados por la barra de Universidad de Chile. El partido estuvo detenido durante cinco minutos debido al lanzamiento de elementos pirotécnicos desde el sector visitante, una situación que seguirá siendo investigada y que podría traer duras consecuencias para la escuadra azul.