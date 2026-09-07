Datos Clave La figura: Marcelo Morales, pieza clave de la U de Chile esta temporada, seguirá el próximo año en el club. La operación: Según La Magia Azul, el Romántico Viajero hizo uso de la opción de compra y adquirió el 70% del pase del jugador. El blindaje: El nuevo contrato de Morales se extenderá hasta fines de 2029.

En Universidad de Chile ya proyectan la temporada 2027. Si bien aún restan algunas fechas para que termine el Campeonato Nacional, los azules ya trabajan en la conformación de su plantel para el año de su centenario.

En ese contexto, la dirigencia del conjunto laico comenzó a negociar con Eduardo Vargas para extender su contrato, el cual finaliza en diciembre. Pero también la directiva abrochó a otra de las figuras del equipo: Marcelo Morales.

La U de Chile compra el pase de Marcelo Morales

El lateral izquierdo dejó la Universidad de Chile en 2025 para jugar en el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), club que adquirió el 70% de su pase. Sin embargo, regresó a préstamo esta temporada al no tener la continuidad que esperaba en el fútbol norteamericano.

La cesión incluía una opción de compra por el 70% de la carta del futbolista y considerando el buen momento que vive Morales, Azul Azul decidió hacer uso de esta cláusula para quedarse con el canterano.

Según reveló La Magia Azul, el Romántico Viajero ya ejecutó la recompra al elenco norteamericano, por lo que volvió a tener la totalidad de los derechos económicos y federativos del carrilero izquierdo.

U de Chile blinda a Marcelo Morales

Sin embargo, la operación también incluyó un blindaje por parte de Universidad de Chile a Marcelo Morales. Esto porque el nuevo contrato del canterano azul contempla una larga estadía en el club.

Según precisó la citada fuente, el nuevo vínculo del lateral izquierdo con el Romántico Viajero se extiende hasta fines de la temporada 2029, lo que lo blinda en futuros mercados.

Marcelo Morales se ha convertido en una pieza clave en la U y esta temporada se ha consagrado como una de las principales figuras del equipo. En lo que va del año, el “Shelo” ha jugado 2.322 minutos en 28 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Copa Sudamericana. En ellos ha anotado dos goles y aportado cinco asistencias.