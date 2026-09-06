Universidad de Chile dio un golpe de autoridad en el Estadio Nacional, ya que en un partido de infarto, remontó por 4-2 a Coquimbo Unido por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. Esta victoria les permite a los dirigidos por Fernando Gago seguir en pelea por el Chile 2, y el entrenador no dejó escapar la oportunidad de elogiar a una de sus leyendas y figura del compromiso.

Se trata de Eduardo Vargas. El atacante azul fue el gran protagonista del compromiso, ya que marcó el primer gol de los universitarios y en los minutos finales fabricó un penal que sentenció la goleada local. Previo a patear desde los doce pasos, “Turboman” le cedió el lanzamiento a Octavio Rivero, atacante que volvió al gol tras 204 días fuera de las canchas.

Tras terminado el duelo ante Coquimbo Unido, Fernando Gago se refirió al presente del atacante azul, quien se ha convertido en la gran figura de Universidad de Chile durante la temporada.

Gago llena de elogios a Eduardo Vargas

En las inmediaciones del Estadio Nacional, Fernando Gago se reunió junto a los medios para referirse sobre la remontada ante los Piratas, pero fue consultado sobre el gran presente de Eduardo Vargas. Pintita no dejó pasar la pregunta para elogiar el trabajo del atacante durante la temporada, donde señala que está pasando por un buen presente tanto futbolístico como mental.

“Eduardo es importantísimo. Lo digo desde que llegué. Está en un nivel, fuera de lo futbolístico, en un nivel de capacidad mental, de entender y de disfrutar dónde está. Cada vez está mejor. Entrena muchísimo y por eso está en la forma que está. Me pone muy contento que convierta y tenga buenas actuaciones. Se lo merece por que es un chico fenomenal muy importante para el grupo”, señaló el entrenador azul sobre el presente de Turboman y su importancia en Universidad de Chile durante la temporada.

Los números de Eduardo Vargas en la U

Eduardo Vargas retornó a Universidad de Chile durante la ventana de pases a inicio de año, tras 14 años desde su salida en el año 2011 de la escuadra universitaria. El histórico atacante de 36 años se ha convertido en una de las grandes figuras del Romántico Viajero a lo largo de la temporada, al disputar 26 encuentros, donde anotó 11 goles y asistió en 5 ocasiones.

Cabe destacar que Eduardo Vargas sólo firmó por un año con los Azules, es decir que su contrato termina a finales de diciembre del 2026. El atacante ha demostrado con creces que sigue a un espléndido nivel con los universitarios, por lo que podría ser considerado para una posible renovación de contrato.