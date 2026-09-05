Datos Clave La sorpresa: Vásquez, titular habitual, quedó fuera de la citación por decisión técnica. Su rol frustrado: Era visto como el reemplazante natural de Lucas Assadi. El partido: La U recibe a Coquimbo Unido este sábado a las 20:00 horas.

Semana a semana, Ignacio Vásquez se había ganado un lugar fijo en la banda izquierda del ataque de Universidad de Chile. Este sábado, el juvenil ni siquiera aparece en la lista de convocados de Fernando Gago para recibir a Coquimbo Unido, un giro que tomó por sorpresa al entorno azul.

La expectativa alrededor de Vásquez venía creciendo desde la salida de Lucas Assadi hacia el fútbol sueco. Con la partida del volante, el juvenil parecía el candidato natural para heredar ese costado del campo, y llegó a ocuparlo en varios partidos consecutivos durante las últimas semanas.

El experimento que terminó relegándolo por completo

El giro llegó de la mano de un cambio táctico: Gago decidió mover a Agustín Arce hacia esa misma posición, buscando una alternativa distinta en el ataque. La fórmula no ha dado los resultados esperados hasta ahora, pero tampoco significó que Vásquez recuperara terreno; por el contrario, quedó completamente fuera de esta convocatoria.

No hay antecedentes de lesión ni de problemas disciplinarios detrás de la ausencia: se trata, según se ha explicado desde el entorno del club, de una decisión estrictamente futbolística del cuerpo técnico.

Lo que se juega la U este sábado

La nómina para este partido trajo además el regreso de Israel Poblete, que vuelve a estar disponible tras superar sus propios problemas físicos, en un ajuste paralelo al que dejó fuera a Vásquez. Universidad de Chile llega a este compromiso tras encadenar dos derrotas consecutivas, ante Colo Colo y Universidad de Concepción, que la alejaron a 16 puntos de la cima del torneo.

El equipo necesita sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por el Chile 2, el cupo directo a la Copa Libertadores 2027. El duelo ante Coquimbo Unido se disputará este sábado a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 22 de la Liga de Primera.