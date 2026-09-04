Universidad de Chile necesita con urgencia volver a los triunfos en el Campeonato Nacional 2026, ya que acumula dos derrotas seguidas y fue superado en la tabla por Universidad Católica en la pelea por el Chile 2. Tras caer en dos ocasiones consecutivas, el Romántico Viajero regresa al Estadio Nacional contra un rival que busca meterse en zona de clasificación de copas internacionales.

Se trata de Coquimbo Unido, club que se encuentra noveno en la tabla de posiciones con un duelo pendiente. Los Azules tienen la misión de ganar para recuperar el segundo lugar de la división de honor, pero previo al choque ante los Piratas se encendieron las alarmas en el Centro Deportivo Azul debido a una inesperada lesión que le genera un dolor de cabeza a Fernando Gago.

El titular azul que le genera un dolor de cabeza a Gago

Durante la semana, Universidad de Chile realizó las prácticas correspondientes en preparación de la fecha 22 para recibir a Coquimbo Unido, pero desde el miércoles se encendieron las alarmas por una evidente lesión de un titular. Según el medio Emisora Bullanguera, el jugador que presenta complicaciones previo al encuentro ante los Piratas es Fabián Hormazábal.

La situación arrancó el pasado miércoles 2 de septiembre, el mismo día en que Hormazábal se presentó frente a la prensa en el Centro Deportivo Azul. Según el medio citado, el “Rayo” no logró concluir el entrenamiento junto a sus compañeros por complicaciones físicas.

Para la mala suerte de Fernando Gago, el problema prosperó y le impidió a Hormazábal realizar el entrenamiento del pasado jueves 3 de septiembre en el complejo deportivo azul, por lo que se mantiene en suspenso su participación en el próximo encuentro del Romántico Viajero en el Campeonato Nacional 2026.

En caso de que Fabián Hormazábal no pueda decir presente en el cotejo entre los Azules y Coquimbo Unido por la fecha 22, Fernando Gago tendrá que mover de manera obligada la pizarra para el choque, y lo más seguro es que el puesto del “Rayo” lo utilice Nicolás Fernández, quien fue suplente en el último partido de la U por la división de honor.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile vuelve a Ñuñoa para la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, donde tendrá que recibir a Coquimbo Unido. El choque entre el Romántico Viajero y los Piratas se disputará este sábado 5 de septiembre en el Estadio Nacional a partir de las 20:00 horas.