Universidad de Chile recibe a Coquimbo Unido este sábado 4 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026. El duelo será transmitido a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Los azules buscan reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la lucha por el Chile 2, mientras que los piratas buscan sumar de a tres para acercarse a puestos de clasificación a copas internacionales.

¿Quién transmite U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Coquimbo por el Campeonato Nacional 2026?

Universidad de Chile vs Coquimbo Unido juegan este sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional por el Campeonato Nacional.

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Hora: 20:00 horas

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Árbitros de U de Chile vs Coquimbo

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Eric Pizarro

4to árbitro: Nicolás Millas

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Joaquín Arrué

¿Cómo llegan U de Chile y Coquimbo?

Universidad de Chile llega golpeada a este encuentro tras sufrir dos dolorosas derrotas. Los azules vienen de caer en el Superclásico y en su visita a Universidad de Concepción, resultados que los hicieron caer hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones, quedándose con 36 puntos.

Por su parte, Coquimbo Unido viene de derrotar por la cuenta mínima a Universidad de Concepción en un partido pendiente que se jugó a mitad de semana. Los piratas marchan en el noveno lugar con 29 unidades.

La última vez que el Romántico Viajero se enfrentó al Barbón fue el pasado 14 de marzo cuando lo derrotó por la cuenta mínima en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Formaciones de U de Chile vs Coquimbo

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero. DT: Fernando Gago.

Formación de Coquimbo: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Sebastian Cabrera; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Alejandro Azócar, Pablo Rodríguez; Luis Riveros y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

U de Chile vs Coquimbo minuto a minuto