Datos Clave La decisión: Fernando Gago convocó a Octavio Rivero para el duelo ante Coquimbo, según Emisora Bullanguera. Última citación: El delantero uruguayo no era citado desde el pasado 13 de febrero. La otra novedad: Fabián Hormazábal también está en la convocatoria pese a las dudas de las últimas horas.

Universidad de Chile ajusta los últimos detalles para recibir a Coquimbo Unido por la fecha 22 del Campeonato Nacional. Los azules, que vienen de dos derrotas consecutivas, quieren reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la lucha por el Chile 2.

En ese contexto, Fernando Gago confirmó dos grandes noticias para el Romántico Viajero. Esto porque no solo convocó a una de las figuras que estaba en duda por lesión, sino que también tomó una decisión clave con Octavio Rivero.

Octavio Rivero vuelve a las convocatorias en la U de Chile

Según reveló el medio partidario Emisora Bullanguera, Octavio Rivero fue inluido en la nómina del entrenador argentino para enfrentar al elenco pirata, poniendo fin a un extenso período fuera de las citaciones producto de una rebelde lesión que lo obligó a pasar por el quirófano.

La última vez que el delantero uruguayo estuvo nominado fue el pasado 13 de febrero, cuando los universitarios igualaron sin goles en su visita al Municipal de La Cisterna contra Palestino. El charrúa ingresó desde la banca y desde entonces desapareció de las convocatorias producto de las molestias físicas.

Rivero sufrió una lesión osteocondral en la rodilla, la cual le provocó sinovitis y un edema óseo. Tras someterse a una operación, el atacante que llegó a inicios de año como la gran carta de gol del equipo, está listo para volver a las canchas luego de más de seis meses de ausencia.

Fabián Hormazábal también está en la nómina de la U

La otra buena noticia que recibieron los azules fue la inclusión de Fabián Hormazábal en la convocatoria. El lateral derecho era duda luego que no completara uno de los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, situación que encendió las alarmas en el club.

Sin embargo, todo indica que su situación no fue más que un susto, puesto que Fernando Gago lo incluyó en la citación y podrá ver acción frente a los aurinegros.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega este sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas frente a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.