Universidad de Chile da vuelta un partido lleno de emociones en el Estadio Nacional, ya que por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026 venció por 4-2 a Coquimbo Unido. En el Romántico Viajero se destacan los goles de Eduardo Vargas, el doblete de Juan Martín Lucero y el regreso con un tanto desde el punto penal de Octavio Rivero.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en el tercer lugar con 39 puntos, e iguala a Universidad Católica en la pelea por el cupo a Chile 2. Por su parte, Coquimbo Unido se estanca en la novena ubicación con 29 unidades, y se aleja de la zona de clasificación a copas internacionales.

Los goles de U de Chile vs Coquimbo

Universidad de Chile fue completo dominador del encuentro en el Estadio Nacional, con una gran cantidad de oportunidades frente al arco de Coquimbo Unido, quien no lograba reaccionar. El Romántico Viajero no logró anotar debido a una actuación memorable de Diego “Mono” Sánchez, quien se convirtió en una de las figuras del compromiso.

El segundo tiempo tomó una tónica distinta, con una escuadra pirata más atrevida con más juego en campo rival y ante los Azules que bajaron en la cancha. A pesar de ello, el Romántico Viajero abrió el marcador a los 63′ minutos con gol de Eduardo Vargas, quien batió con un toque sutil al goler visitante.

Coquimbo Unido logró reaccionar de manera casi inmediata, ya que a los 72′ minutos Benjamín Chandía remató por debajo de las piernas de Castellón tras una exquisita habilitación de Pablo Rodríguez.

Los Piratas no atacaron mucho el arco local, pero consiguieron ponerse en ventaja en el marcador a los 82′ minutos, tras una gran jugada personal de Guido Vadalá, quien remató dos veces en el área para marcar el 2-1 momentáneo en el nacional. La transmisión oficial dictaminó que fue autogol de Gabriel Castellón.

Universidad de Chile necesitaba dar vuelta el marcador de cualquier forma, y lo consiguió de la manera menos pensada: Sacando de la cancha a Charles Aránguiz para que ingresara Juan Martín Lucero.

A los 86′ minutos, el “Gato” aprovechó una serie de rebotes en el área coquimbana, y con un puntente al centro del arco marcó el empate en el Nacional. Mientras que cuatro minutos más tarde, Lucero sentenciaría su doblete con un rebote en el área que se metió muy lento en la portería visitante.

Para cerrar el partido, Universidad de Chile contó con un penal al último minuto tras una mano de Soza en el área tras una gran jugada de Eduardo Vargas. El encargado de rematar desde los doce pasos fue Octavio Rivero, quien marcó y se llenó de lagrimas por retornar a las canchas con gol.

Estadísticas de U de Chile vs Coquimbo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Coquimbo Unido
05/09/2026 20:00
2
4
Descanso : 0 0
Tiempo Completo – Santiago de Chile
Universidad Chile
  • Benjamín Chandía 71′
  • E. Vargas 63′
  • Juan Martín Lucero 86′
  • Juan Martín Lucero 90′
  • Octavio Rivero 90′
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 7 ‘
Universidad Chile
Penalización : Octavio Rivero
90 + 2 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Joshua Arancibia
90 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Marcelo Morales
90 ‘
Universidad Chile
Gol : Juan Martín Lucero
85 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Facundo Pons
82 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Octavio Rivero
82 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Juan Martín Lucero
82 ‘
Coquimbo Unido
Gol en propia puerta : Gabriel Castellón
80 ‘
Universidad Chile
Tarjeta amarilla : Maximiliano Guerrero
77 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Juan Cornejo
73 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Guido Vadalá
73 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Facundo Pons
71 ‘
Coquimbo Unido
Gol : Benjamín Chandía
70 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Israel Poblete
70 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Fabián Hormazábal
64 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Salvador Cordero
64 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Benjamín Chandía
63 ‘
Universidad Chile
Gol : E. Vargas
46 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : Joshua Arancibia
27 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Maximiliano Guerrero
[ +7 ‘ ] Goal in the penalty shootout! Raul Octavio Rivero Falero scores, making it 4-2.
[ +7 ‘ ] Raul Octavio Rivero Falero takes a shot with his right foot and scores.
Goal! Juan Martin Lucero scores to make it 3-2, assisted by Marcelo Morales.
Juan Martin Lucero takes a shot with his right foot and scores.
Goal! Juan Martin Lucero scores, making it 2-2.
Juan Martin Lucero takes a shot with his right foot and scores.
Goal! Guido Vadala scores, making it 1-2.
Shot – Gabriel Castellon Other Body Part Shot Own Goal球
Goal! An own goal by Gabriel Castellon makes it 1-2.
Goal! Benjamin Chandia scores to make it 1-1, assisted by Pablo Rodriguez.
Shot on goal! Benjamin Chandia takes a left-footed shot that results in a goal.
Goal! Eduardo Jesus Vargas Rojas scores to make it 1-0, assisted by Marcelo Morales.
Shot from Eduardo Jesus Vargas Rojas with his right foot results in a goal.
Coquimbo Unido
4-4-2
Diego Sánchez 13
Diego
Sánchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamín Gazzolo 2
Benjamín
Gazzolo
Lukas Soza 26
Lukas
Soza
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
L. Riveros 27
L.
Riveros
Alejandro Camargo 8
Alejandro
Camargo
Sebastián Galani 7
Sebastián
Galani
Sebastián Cabrera 28
Sebastián
Cabrera
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 18
Pablo
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Caputto Gómez
  • Bench
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 10
    Guido Vadalá
  • 11
    Alejandro Azócar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 19
    Joshua Arancibia
  • 20
    Martín Barraza
  • 23
    Matías Zepeda
  • 29
    Facundo Pons
  • 30
    Benjamín Chandía
Universidad Chile
4-2-3-1
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Matías Zaldivia 22
Matías
Zaldivia
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Tobías Reinhart 15
Tobías
Reinhart
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Gonzalo Reyna 32
Gonzalo
Reyna
E. Vargas 11
E.
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 7
    Maximiliano Guerrero
  • 8
    Israel Poblete
  • 9
    Octavio Rivero
  • 17
    Fabián Hormazábal
  • 18
    Juan Martín Lucero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 21
    Vadim Romanov
  • 31
    Bianneider Tamayo
4
Esquinas
5
5
Remates fuera de objetivo
6
10
Tiros Totales
19
79
Ataques
120
28
Ataques peligrosos
77
39
% de Posesión de Balón
61
12
Caja fuerte para pelotas
12
0
Penalizaciones
1
6
Disparos Dentro del Área
13
4
Tiros fuera del área
7
1
Fuera de juego
0
2
Objetivos
4
14
Saques de puerta
7
0
Intentos de gol
3
9
Tiros libres
5
5
Faltas
7
8
Salvadas
3
1
Disparos Bloqueados
2
5
Sustituciones
7
22
Saques de banda
26
70
Pases largos
67
30
Placajes
20
329
Pases
496
234
Pases exitosos
400
71
Porcentaje de Pases Exitosos
81
3
Tarjetas amarillas
2
4
Disparos a puerta
11
13
Total de Cruces
33
3
Cruces Precisas
4
12
Intercepciones
3
51
Duelo Ganados
50
15
Intentos de regate
25
3
Regates exitosos
10
6
Pases clave
15
2
Grandes Oportunidades Creadas
6
1
Grandes Oportunidades Perdidas
2
20
Porcentaje de regates exitosos
40
25
Pases largos exitosos
34
36
Porcentaje de pases largos exitosos
51
22
Entradas Ganadas
19
Últimos enfrentamientos
COQ 2 – 4 UCH 05/09/2026
UCH 1 – 0 COQ 14/03/2026
COQ 1 – 1 UCH 02/12/2025
UCH 0 – 1 COQ 15/06/2025
UCH 1 – 2 COQ 05/01/2025

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Coquimbo?

Universidad de Chile tiene que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Papayeros y Azules se disputará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Por su parte, Coquimbo Unido tendrá que viajar hasta el Estadio El Cobre de El Salvador para enfrentar a Cobresal. El choque entre Mineros y Piratas se jugará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas.