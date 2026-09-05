Universidad de Chile da vuelta un partido lleno de emociones en el Estadio Nacional, ya que por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026 venció por 4-2 a Coquimbo Unido. En el Romántico Viajero se destacan los goles de Eduardo Vargas, el doblete de Juan Martín Lucero y el regreso con un tanto desde el punto penal de Octavio Rivero.
Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en el tercer lugar con 39 puntos, e iguala a Universidad Católica en la pelea por el cupo a Chile 2. Por su parte, Coquimbo Unido se estanca en la novena ubicación con 29 unidades, y se aleja de la zona de clasificación a copas internacionales.
Los goles de U de Chile vs Coquimbo
Universidad de Chile fue completo dominador del encuentro en el Estadio Nacional, con una gran cantidad de oportunidades frente al arco de Coquimbo Unido, quien no lograba reaccionar. El Romántico Viajero no logró anotar debido a una actuación memorable de Diego “Mono” Sánchez, quien se convirtió en una de las figuras del compromiso.
El segundo tiempo tomó una tónica distinta, con una escuadra pirata más atrevida con más juego en campo rival y ante los Azules que bajaron en la cancha. A pesar de ello, el Romántico Viajero abrió el marcador a los 63′ minutos con gol de Eduardo Vargas, quien batió con un toque sutil al goler visitante.
Coquimbo Unido logró reaccionar de manera casi inmediata, ya que a los 72′ minutos Benjamín Chandía remató por debajo de las piernas de Castellón tras una exquisita habilitación de Pablo Rodríguez.
Los Piratas no atacaron mucho el arco local, pero consiguieron ponerse en ventaja en el marcador a los 82′ minutos, tras una gran jugada personal de Guido Vadalá, quien remató dos veces en el área para marcar el 2-1 momentáneo en el nacional. La transmisión oficial dictaminó que fue autogol de Gabriel Castellón.
Universidad de Chile necesitaba dar vuelta el marcador de cualquier forma, y lo consiguió de la manera menos pensada: Sacando de la cancha a Charles Aránguiz para que ingresara Juan Martín Lucero.
A los 86′ minutos, el “Gato” aprovechó una serie de rebotes en el área coquimbana, y con un puntente al centro del arco marcó el empate en el Nacional. Mientras que cuatro minutos más tarde, Lucero sentenciaría su doblete con un rebote en el área que se metió muy lento en la portería visitante.
Para cerrar el partido, Universidad de Chile contó con un penal al último minuto tras una mano de Soza en el área tras una gran jugada de Eduardo Vargas. El encargado de rematar desde los doce pasos fue Octavio Rivero, quien marcó y se llenó de lagrimas por retornar a las canchas con gol.
Estadísticas de U de Chile vs Coquimbo
- Benjamín Chandía 71′
- E. Vargas 63′
- Juan Martín Lucero 86′
- Juan Martín Lucero 90′
- Octavio Rivero 90′
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Sánchez
Salinas
Gazzolo
Soza
Cornejo
Riveros
Camargo
Galani
Cabrera
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Johansen
- Entrenador
-
0Héctor Caputto Gómez
- Bench
-
1Gonzalo Flores
-
10Guido Vadalá
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11Alejandro Azócar
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14Salvador Cordero
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19Joshua Arancibia
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20Martín Barraza
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23Matías Zepeda
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29Facundo Pons
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30Benjamín Chandía
Castellón
Fernández
Zaldivia
Ramírez
Morales
Aránguiz
Emilio
Barrera
Reinhart
Arce
Reyna
Vargas
- Entrenador
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0Fernando Gago
- Bench
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1Cristopher Toselli
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7Maximiliano Guerrero
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8Israel Poblete
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9Octavio Rivero
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17Fabián Hormazábal
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18Juan Martín Lucero
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19Javier Altamirano
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21Vadim Romanov
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31Bianneider Tamayo
¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Coquimbo?
Universidad de Chile tiene que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Papayeros y Azules se disputará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.
Por su parte, Coquimbo Unido tendrá que viajar hasta el Estadio El Cobre de El Salvador para enfrentar a Cobresal. El choque entre Mineros y Piratas se jugará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas.