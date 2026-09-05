Universidad de Chile da vuelta un partido lleno de emociones en el Estadio Nacional, ya que por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026 venció por 4-2 a Coquimbo Unido. En el Romántico Viajero se destacan los goles de Eduardo Vargas, el doblete de Juan Martín Lucero y el regreso con un tanto desde el punto penal de Octavio Rivero.

Con este resultado, Universidad de Chile se mantiene en el tercer lugar con 39 puntos, e iguala a Universidad Católica en la pelea por el cupo a Chile 2. Por su parte, Coquimbo Unido se estanca en la novena ubicación con 29 unidades, y se aleja de la zona de clasificación a copas internacionales.

Los goles de U de Chile vs Coquimbo

Universidad de Chile fue completo dominador del encuentro en el Estadio Nacional, con una gran cantidad de oportunidades frente al arco de Coquimbo Unido, quien no lograba reaccionar. El Romántico Viajero no logró anotar debido a una actuación memorable de Diego “Mono” Sánchez, quien se convirtió en una de las figuras del compromiso.

El segundo tiempo tomó una tónica distinta, con una escuadra pirata más atrevida con más juego en campo rival y ante los Azules que bajaron en la cancha. A pesar de ello, el Romántico Viajero abrió el marcador a los 63′ minutos con gol de Eduardo Vargas, quien batió con un toque sutil al goler visitante.

Coquimbo Unido logró reaccionar de manera casi inmediata, ya que a los 72′ minutos Benjamín Chandía remató por debajo de las piernas de Castellón tras una exquisita habilitación de Pablo Rodríguez.

Los Piratas no atacaron mucho el arco local, pero consiguieron ponerse en ventaja en el marcador a los 82′ minutos, tras una gran jugada personal de Guido Vadalá, quien remató dos veces en el área para marcar el 2-1 momentáneo en el nacional. La transmisión oficial dictaminó que fue autogol de Gabriel Castellón.

Universidad de Chile necesitaba dar vuelta el marcador de cualquier forma, y lo consiguió de la manera menos pensada: Sacando de la cancha a Charles Aránguiz para que ingresara Juan Martín Lucero.

A los 86′ minutos, el “Gato” aprovechó una serie de rebotes en el área coquimbana, y con un puntente al centro del arco marcó el empate en el Nacional. Mientras que cuatro minutos más tarde, Lucero sentenciaría su doblete con un rebote en el área que se metió muy lento en la portería visitante.

Para cerrar el partido, Universidad de Chile contó con un penal al último minuto tras una mano de Soza en el área tras una gran jugada de Eduardo Vargas. El encargado de rematar desde los doce pasos fue Octavio Rivero, quien marcó y se llenó de lagrimas por retornar a las canchas con gol.

Estadísticas de U de Chile vs Coquimbo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22 Coquimbo Unido 2 4 Descanso : 0 0 Tiempo Completo – Santiago de Chile Universidad Chile Benjamín Chandía 71′ E. Vargas 63′

E. Vargas 63′ Juan Martín Lucero 86′

Juan Martín Lucero 86′ Juan Martín Lucero 90′ Octavio Rivero 90′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 7 ‘ Universidad Chile Penalización : Octavio Rivero 90 + 2 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Joshua Arancibia 90 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Marcelo Morales 90 ‘ Universidad Chile Gol : Juan Martín Lucero 85 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Facundo Pons 82 ‘ Universidad Chile Sustitución : Octavio Rivero 82 ‘ Universidad Chile Sustitución : Juan Martín Lucero 82 ‘ Coquimbo Unido Gol en propia puerta : Gabriel Castellón 80 ‘ Universidad Chile Tarjeta amarilla : Maximiliano Guerrero 77 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Juan Cornejo 73 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Guido Vadalá 73 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Facundo Pons 71 ‘ Coquimbo Unido Gol : Benjamín Chandía 70 ‘ Universidad Chile Sustitución : Israel Poblete 70 ‘ Universidad Chile Sustitución : Fabián Hormazábal 64 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Salvador Cordero 64 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Benjamín Chandía 63 ‘ Universidad Chile Gol : E. Vargas 46 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : Joshua Arancibia 27 ‘ Universidad Chile Sustitución : Maximiliano Guerrero [ +7 ‘ ] Goal in the penalty shootout! Raul Octavio Rivero Falero scores, making it 4-2. [ +7 ‘ ] Raul Octavio Rivero Falero takes a shot with his right foot and scores. Goal! Juan Martin Lucero scores to make it 3-2, assisted by Marcelo Morales. Juan Martin Lucero takes a shot with his right foot and scores. Goal! Juan Martin Lucero scores, making it 2-2. Juan Martin Lucero takes a shot with his right foot and scores. Goal! Guido Vadala scores, making it 1-2. Shot – Gabriel Castellon Other Body Part Shot Own Goal球 Goal! An own goal by Gabriel Castellon makes it 1-2. Goal! Benjamin Chandia scores to make it 1-1, assisted by Pablo Rodriguez. Shot on goal! Benjamin Chandia takes a left-footed shot that results in a goal. Goal! Eduardo Jesus Vargas Rojas scores to make it 1-0, assisted by Marcelo Morales. Shot from Eduardo Jesus Vargas Rojas with his right foot results in a goal. Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-4-2 13 Diego

Sánchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamín

Gazzolo 26 Lukas

Soza 16 Juan

Cornejo 27 L.

Riveros 8 Alejandro

Camargo 7 Sebastián

Galani 28 Sebastián

Cabrera 18 Pablo

Roberto

Andrés

Rodríguez

Salgado 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Héctor Caputto Gómez

Bench

1 Gonzalo Flores



10 Guido Vadalá



11 Alejandro Azócar



14 Salvador Cordero



19 Joshua Arancibia



20 Martín Barraza



23 Matías Zepeda



29 Facundo Pons



30 Benjamín Chandía

Universidad Chile Universidad Chile 4-2-3-1 25 Gabriel

Castellón 6 Nicolás

Fernández 22 Matías

Zaldivia 5 Nicolás

Ramírez 14 Marcelo

Morales 20 Charles

Aránguiz 29 Lucas

Emilio

Barrera 15 Tobías

Reinhart 28 Agustín

Arce 32 Gonzalo

Reyna 11 E.

Vargas Entrenador

0 Fernando Gago

Bench

1 Cristopher Toselli



7 Maximiliano Guerrero



8 Israel Poblete



9 Octavio Rivero



17 Fabián Hormazábal



18 Juan Martín Lucero



19 Javier Altamirano



21 Vadim Romanov



31 Bianneider Tamayo

4 Esquinas 5 5 Remates fuera de objetivo 6 10 Tiros Totales 19 79 Ataques 120 28 Ataques peligrosos 77 39 % de Posesión de Balón 61 12 Caja fuerte para pelotas 12 0 Penalizaciones 1 6 Disparos Dentro del Área 13 4 Tiros fuera del área 7 1 Fuera de juego 0 2 Objetivos 4 14 Saques de puerta 7 0 Intentos de gol 3 9 Tiros libres 5 5 Faltas 7 8 Salvadas 3 1 Disparos Bloqueados 2 5 Sustituciones 7 22 Saques de banda 26 70 Pases largos 67 30 Placajes 20 329 Pases 496 234 Pases exitosos 400 71 Porcentaje de Pases Exitosos 81 3 Tarjetas amarillas 2 4 Disparos a puerta 11 13 Total de Cruces 33 3 Cruces Precisas 4 12 Intercepciones 3 51 Duelo Ganados 50 15 Intentos de regate 25 3 Regates exitosos 10 6 Pases clave 15 2 Grandes Oportunidades Creadas 6 1 Grandes Oportunidades Perdidas 2 20 Porcentaje de regates exitosos 40 25 Pases largos exitosos 34 36 Porcentaje de pases largos exitosos 51 22 Entradas Ganadas 19 Últimos enfrentamientos COQ 2 – 4 UCH 05/09/2026 UCH 1 – 0 COQ 14/03/2026 COQ 1 – 1 UCH 02/12/2025 UCH 0 – 1 COQ 15/06/2025 UCH 1 – 2 COQ 05/01/2025

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Coquimbo?

Universidad de Chile tiene que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre Papayeros y Azules se disputará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Por su parte, Coquimbo Unido tendrá que viajar hasta el Estadio El Cobre de El Salvador para enfrentar a Cobresal. El choque entre Mineros y Piratas se jugará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas.