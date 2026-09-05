Universidad de Chile llega al partido con una presión que hace dos semanas parecía bastante menor. Las derrotas ante Colo Colo y Universidad de Concepción hicieron que el equipo de Fernando Gago perdiera terreno en la pelea de arriba y ahora necesita volver a sumar de a tres en el Estadio Nacional.

Coquimbo Unido, en cambio, llega con el impulso de haber derrotado por 1-0 a Universidad de Concepción en uno de sus encuentros pendientes. El Pirata todavía tiene partidos por recuperar, por lo que cada punto puede modificar considerablemente su posición en el Campeonato Nacional.

U de Chile vs Coquimbo Unido, minuto a minuto

La previa de U de Chile vs Coquimbo Unido

U de Chile arranca la fecha ubicada en el tercer lugar con 36 puntos. El equipo azul había llegado a ser escolta de Colo Colo, pero sus dos últimas derrotas cambiaron el panorama en la parte alta.

Coquimbo Unido comienza la jornada en la novena posición con 29 puntos y 20 partidos disputados. El Pirata tiene un encuentro menos que buena parte de sus rivales y sigue cerca del grupo que pelea por puestos internacionales.

El encuentro se jugará este sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

¿Cómo llegan U de Chile vs Coquimbo Unido?

La U llega golpeada. Primero perdió 2-1 frente a Colo Colo en el Superclásico disputado en el Estadio Nacional y una semana más tarde volvió a caer por el mismo marcador ante Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Esas dos derrotas consecutivas frenaron el buen momento que arrastraban los azules y los hicieron perder la segunda posición. Ante Coquimbo, el equipo de Fernando Gago tendrá la oportunidad inmediata de volver al triunfo y mantenerse en la pelea por el Chile 2.

El escenario del Pirata es distinto. Coquimbo derrotó 1-0 a Universidad de Concepción el miércoles 2 de septiembre, con un triunfo agónico en el Francisco Sánchez Rumoroso que le permitió tomar aire después de una serie de partidos sin victorias.

El antecedente más reciente entre ambos por el Campeonato Nacional favorece a los azules. U de Chile ganó 1-0 el 14 de marzo, con gol de Maximiliano Guerrero y con Jhon Valladares como entrenador interino.

Formaciones de U de Chile vs Coquimbo Unido

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Tobías Reinhart; Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Agustín Arce.

DT: Fernando Gago.

Formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Sebastián Cabrera, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Francisco Salinas; Pablo Rodríguez, Luis Riveros y Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto.

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Coquimbo Unido?

Cristián Garay será el árbitro principal del encuentro entre U de Chile y Coquimbo Unido.

  • Árbitro: Cristián Garay
  • Asistente 1: Miguel Rocha
  • Asistente 2: Eric Pizarro
  • Cuarto árbitro: Nicolás Millas
  • VAR: Fernando Vejar
  • AVAR: Joaquín Arrué

¿Dónde ver U de Chile vs Coquimbo Unido EN VIVO?

U de Chile vs Coquimbo Unido será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible a través de HBO Max.

  • Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026
  • Hora: 20:00 horas de Chile
  • Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
  • Competencia: Campeonato Nacional 2026
  • Fecha: 22
  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Coquimbo Unido
05/09/2026 20:00
Medio Tiempo – Santiago de Chile
Universidad Chile
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
27 ‘
Universidad Chile
Sustitución : Maximiliano Guerrero
Coquimbo Unido
4-4-2
Diego Sánchez 13
Diego
Sánchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamín Gazzolo 2
Benjamín
Gazzolo
Lukas Soza 26
Lukas
Soza
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
L. Riveros 27
L.
Riveros
Alejandro Camargo 8
Alejandro
Camargo
Sebastián Galani 7
Sebastián
Galani
Sebastián Cabrera 28
Sebastián
Cabrera
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 18
Pablo
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Caputto Gómez
  • Bench
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 10
    Guido Vadalá
  • 11
    Alejandro Azócar
  • 14
    Salvador Cordero
  • 19
    Joshua Arancibia
  • 20
    Martín Barraza
  • 23
    Matías Zepeda
  • 29
    Facundo Pons
  • 30
    Benjamín Chandía
Universidad Chile
4-2-3-1
Gabriel Castellón 25
Gabriel
Castellón
Nicolás Fernández 6
Nicolás
Fernández
Matías Zaldivia 22
Matías
Zaldivia
Nicolás Ramírez 5
Nicolás
Ramírez
Marcelo Morales 14
Marcelo
Morales
Charles Aránguiz 20
Charles
Aránguiz
Lucas Emilio Barrera 29
Lucas
Emilio
Barrera
Tobías Reinhart 15
Tobías
Reinhart
Agustín Arce 28
Agustín
Arce
Gonzalo Reyna 32
Gonzalo
Reyna
E. Vargas 11
E.
Vargas
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Gago
  • Bench
  • 1
    Cristopher Toselli
  • 7
    Maximiliano Guerrero
  • 8
    Israel Poblete
  • 9
    Octavio Rivero
  • 17
    Fabián Hormazábal
  • 18
    Juan Martín Lucero
  • 19
    Javier Altamirano
  • 21
    Vadim Romanov
  • 31
    Bianneider Tamayo
3
Esquinas
1
1
Remates fuera de objetivo
5
3
Tiros Totales
10
31
Ataques
81
8
Ataques peligrosos
39
36
% de Posesión de Balón
64
12
Caja fuerte para pelotas
12
1
Disparos Dentro del Área
6
2
Tiros fuera del área
4
1
Fuera de juego
0
10
Saques de puerta
4
0
Intentos de gol
3
5
Tiros libres
2
2
Faltas
4
7
Salvadas
2
0
Sustituciones
1
5
Saques de banda
10
40
Pases largos
34
10
Placajes
9
175
Pases
308
128
Pases exitosos
252
73
Porcentaje de Pases Exitosos
82
2
Disparos a puerta
5
7
Total de Cruces
14
3
Cruces Precisas
2
7
Intercepciones
1
18
Duelo Ganados
21
6
Intentos de regate
11
1
Regates exitosos
4
2
Pases clave
8
0
Grandes Oportunidades Creadas
1
0
Grandes Oportunidades Perdidas
1
17
Porcentaje de regates exitosos
36
17
Pases largos exitosos
17
43
Porcentaje de pases largos exitosos
50
5
Entradas Ganadas
8
Últimos enfrentamientos
UCH 1 – 0 COQ 14/03/2026
COQ 1 – 1 UCH 02/12/2025
UCH 0 – 1 COQ 15/06/2025
UCH 1 – 2 COQ 05/01/2025
COQ 0 – 1 UCH 13/10/2024