Universidad de Chile llega al partido con una presión que hace dos semanas parecía bastante menor. Las derrotas ante Colo Colo y Universidad de Concepción hicieron que el equipo de Fernando Gago perdiera terreno en la pelea de arriba y ahora necesita volver a sumar de a tres en el Estadio Nacional.

Coquimbo Unido, en cambio, llega con el impulso de haber derrotado por 1-0 a Universidad de Concepción en uno de sus encuentros pendientes. El Pirata todavía tiene partidos por recuperar, por lo que cada punto puede modificar considerablemente su posición en el Campeonato Nacional.

U de Chile vs Coquimbo Unido, minuto a minuto

La previa de U de Chile vs Coquimbo Unido

U de Chile arranca la fecha ubicada en el tercer lugar con 36 puntos. El equipo azul había llegado a ser escolta de Colo Colo, pero sus dos últimas derrotas cambiaron el panorama en la parte alta.

Coquimbo Unido comienza la jornada en la novena posición con 29 puntos y 20 partidos disputados. El Pirata tiene un encuentro menos que buena parte de sus rivales y sigue cerca del grupo que pelea por puestos internacionales.

El encuentro se jugará este sábado 5 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

¿Cómo llegan U de Chile vs Coquimbo Unido?

La U llega golpeada. Primero perdió 2-1 frente a Colo Colo en el Superclásico disputado en el Estadio Nacional y una semana más tarde volvió a caer por el mismo marcador ante Universidad de Concepción en el Ester Roa.

Esas dos derrotas consecutivas frenaron el buen momento que arrastraban los azules y los hicieron perder la segunda posición. Ante Coquimbo, el equipo de Fernando Gago tendrá la oportunidad inmediata de volver al triunfo y mantenerse en la pelea por el Chile 2.

El escenario del Pirata es distinto. Coquimbo derrotó 1-0 a Universidad de Concepción el miércoles 2 de septiembre, con un triunfo agónico en el Francisco Sánchez Rumoroso que le permitió tomar aire después de una serie de partidos sin victorias.

El antecedente más reciente entre ambos por el Campeonato Nacional favorece a los azules. U de Chile ganó 1-0 el 14 de marzo, con gol de Maximiliano Guerrero y con Jhon Valladares como entrenador interino.

Formaciones de U de Chile vs Coquimbo Unido

Formación de U de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Charles Aránguiz, Lucas Barrera, Tobías Reinhart; Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Agustín Arce.

DT: Fernando Gago.

Formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Sebastián Cabrera, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Francisco Salinas; Pablo Rodríguez, Luis Riveros y Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto.

¿Quién es el árbitro de U de Chile vs Coquimbo Unido?

Cristián Garay será el árbitro principal del encuentro entre U de Chile y Coquimbo Unido.

Árbitro: Cristián Garay

Cristián Garay Asistente 1: Miguel Rocha

Miguel Rocha Asistente 2: Eric Pizarro

Eric Pizarro Cuarto árbitro: Nicolás Millas

Nicolás Millas VAR: Fernando Vejar

Fernando Vejar AVAR: Joaquín Arrué

¿Dónde ver U de Chile vs Coquimbo Unido EN VIVO?

U de Chile vs Coquimbo Unido será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium, mientras que por streaming estará disponible a través de HBO Max.

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

sábado 5 de septiembre de 2026 Hora: 20:00 horas de Chile

20:00 horas de Chile Estadio: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos Competencia: Campeonato Nacional 2026

Campeonato Nacional 2026 Fecha: 22

22 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura online: AlAireLibre.cl