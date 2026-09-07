Datos Clave La pesadilla: Lucas Barrera abandonó el duelo ante Coquimbo Unido por una luxación rotuliana aguda que lo dejará inactivo entre tres a cuatro semanas. El premio: pese al duro diagnóstico, durante la mañana de este lunes se confirmó que el club le mejoró el salario y extendió su vínculo hasta finales de 2029. El impacto: Fernando Gago pierde a su titular indiscutido para el Campeonato Nacional y la Copa Chile, donde el volante suma más de 1.700 minutos en el año.

Universidad de Chile vive horas de emociones totalmente contrastantes. Lo que comenzó como una fiesta deportiva tras vencer por 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, rápidamente se transformó en preocupación por el estado físico de una de sus grandes figuras. Sin embargo, cuando el panorama parecía oscuro, la dirigencia sorprendió con un movimiento de mercado en los escritorios.

El protagonista absoluto de este radical giro de 24 horas es Lucas Barrera. El mediocampista, que se ha consolidado como la gran irrupción juvenil en el ciclo de Fernando Gago, pasó de vivir una tragedia médica a firmar el contrato más importante de su incipiente carrera.

¿Qué lesión tiene Lucas Barrera y cuántos partidos se pierde?

La alarma se encendió a los 26 minutos del primer tiempo ante los aurinegros. El volante abandonó la cancha con evidentes dificultades para caminar, encendiendo las alertas en el cuerpo técnico.

Según reportó Emisora Bullanguera, los exámenes confirmaron los peores miedos: “Al juvenil de la U se le salió la rótula, con un diagnóstico de luxación rotuliana aguda. Por lo mismo, se pudo indagar que el titular en el mediocampo de la U estará entre tres a cuatro semanas fuera de las canchas”.

Con este diagnóstico, el estratega transandino pierde a una pieza fundamental (registra 24 partidos y dos asistencias en el año) justo en la etapa decisiva. Barrera quedará al margen de los próximos compromisos, comenzando por la visita a Deportes La Serena (agendada para el 13 de septiembre) y la llave de Copa Chile frente a Everton.

El inesperado blindaje: ¿Hasta cuándo renovó su contrato Lucas Barrera?

Pese al duro golpe anímico que significa la lesión, la mañana de este lunes 7 de septiembre trajo una noticia que cambia radicalmente el panorama del jugador formado en la UC.

Según reveló en exclusiva el portal Tribuna.com, la concesionaria decidió premiar el superlativo nivel del oriundo de Neuquén: “Universidad de Chile le renovó el contrato al mediocampista argentino Lucas Barrera. El vínculo del volante vencía en diciembre de 2028, pero por sus buenas actuaciones el club le mejoró el salario y le prolongó el acuerdo hasta fines de 2029”.

De esta forma, la U asegura a su gran joya del mediocampo a largo plazo, dándole un enorme respaldo institucional y económico justo en el momento en que deberá iniciar su complejo proceso de rehabilitación.