Datos Clave El presente: Eduardo Vargas es el goleador de la U de Chile y una de sus principales figuras esta temporada. La decisión: Según el periodista Cristian Cavieres, Azul Azul buscará retenerlo el 2027. Los números: Turboman ha jugado 26 partidos este año, anotado 11 goles y entregado 5 asistencias.

Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo sobre Coquimbo Unido el pasado fin de semana con Eduardo Vargas como principal figura. Turboman fue el principal agente ofensivo del equipo, anotando uno de los goles y también fabricándose el penal que terminó por sentenciar la victoria.

El delantero de 37 años se ha convertido en una de las figuras del equipo y su papel al interior del plantel es fundamental tanto dentro como fuera de la cancha. Por ello, la dirigencia de Azul Azul ya habría tomado una decisión y buscaría mantenerlo en el club de cara al centenario.

U de Chile inicia gestiones para renovar a Eduardo Vargas

De acuerdo a la información entregada por el periodista Cristian Cavieres, en el Romántico Viajero ya definieron el futuro del bicampeón de América: la idea es que siga en la U el 2027.

El goleador del equipo finaliza contrato en diciembre de este año, por ello, según la citada fuente, la dirigencia ya inició las negociaciones formales para extender su vínculo.

El nivel futbolístico de ‘Turboman’ tiene encantados a todos en el Centro Deportivo Azul, por lo que pretenden que sea el gran estandarte en la ofensiva del equipo de cara al centenario de la institución.

Los números de Eduardo Vargas en la U de Chile el 2026

Tras su frustrado arribo a mediados de 2025, Eduardo Vargas regresó a Universidad de Chile a inicios de este año. El delantero llegó junto a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, por lo que se creía que tendría un rol secundario en el ataque.

Sin embargo, ‘Turboman’ se adueñó de la delantera de los universitarios y no solo se convirtió en su principal agente ofensivo siendo el goleador del equipo, sino que también se alzó como una de las grandes figuras del plantel.

En lo que va del año, Vargas ha disputado 2.020 minutos en 26 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Sudamericana, en los cuales logró anotar 11 goles y aportar 5 asistencias.

Estos números convencieron a la dirigencia de retenerlo de cara al centenario del club, aunque ahora habrá que esperar el avance de las negociaciones para conocer si Vargas comandará al equipo en sus 100 años de vida.