Datos Clave El motivo revelado: “Lo que me llamó siempre la atención fue la hinchada que tienen.” El gesto de Vargas: Le cedió el penal pese a no estar conversado previamente. Su año: Estuvo casi toda la temporada fuera por una lesión de rodilla.

EN 2023, Octavio Rivero protagonizó una polémica que lo persiguió hasta su llegada a Universidad de Chile: en una entrevista aseguró que nunca jugaría en el Romántico Viajero, en referencia a su pasado en Colo Colo. El delantero uruguayo tuvo que explicar el contexto de las declaraciones al ser presentado en la U en enero. Sin embargo, este miércoles esas palabras fueron completamente enterradas. El charrúa le declaró su amor a la institución y reveló el verdadero motivo que lo llevó a firmar.

“Lo que me llamó siempre la atención fue la hinchada que tienen. Me acuerdo de haber jugado con otros equipos en contra y siempre me llamó la atención eso. El complejo es espectacular y la gente también. Es un gran club, con gran ambiente, ojalá que logremos algo lindo”, sentenció el delantero en conversación con los canales oficiales del club.

El gesto de Vargas que lo ayudó a reencontrarse con el gol

Las declaraciones llegaron después de que Rivero volviera a jugar el pasado sábado, tras estar casi toda la temporada fuera por una lesión de rodilla. En la victoria 4-2 sobre Coquimbo Unido, el uruguayo anotó de penal, en una definición que no estaba planeada.

“No estaba conversado, tampoco esperaba entrar. Me acerqué a preguntar quién lo iba a patear y Edu (Vargas) tuvo un gran gesto conmigo. Se lo agradecí en el momento y ahora lo hago acá. Eso demuestra el gran líder y capitán que es”, contó, agradeciendo públicamente al capitán del equipo.

El año que describió como “una película de terror”

Rivero también fue franco sobre lo difícil que fue este 2026 para él: “Fue un momento lindo, desde que agarré la pelota supe que haría el gol. Feliz por haber vuelto a jugar, por volver a competir en este club al que tanto quería venir. Desde que llegué ha sido como una película de terror de la que no podía salir. Ahora estoy feliz, estoy disfrutando”, relató sobre el proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas.