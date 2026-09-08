Datos Clave La medida: La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Michael Clark El resultado: El expresidente de Azul Azul deberá permanecer en prisión preventiva. La cárcel: Clark seguirá recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Michael Clark sufrió un nuevo revés judicial. El expresidente de Azul Azul, concesionaria que administra Universidad de Chile, presentó un recurso de amparo para dejar la prisión preventiva que se le decretó en el marco de la investigación del Caso Sartor.

El objetivo del empresario era reemplazar la prisión preventiva por otras medidas cautelares menores, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la acción.

Tribunal mantiene la prisión preventiva para Michael Clark

La defensa de Michael Clark presentó un recurso de amparo buscando rebajar la medida cautelar de prisión preventiva, asegurando que no se acreditó un peligro para la sociedad ni para el desarrollo de la investigación.

Sin embargo, la Octava Sala desestimó dichos argumentos y ratificó la medida cautelar decretada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por lo que deberá seguir recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La decisión se tomó el pasado 18 de agosto luego que el Tribunal acreditara los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.

El motivo por el que se desestimó el recurso de Michael Clark

En el fallo de la Corte de Apelaciones se señaló que Michael Clark debió presentar un recurso de apelación en lugar de uno de amparo, puesto que este último procede solo ante una “ilegalidad manifiesta y ostensible”.

“En ese caso el recurso de amparo surge como una herramienta idónea para resguardar la libertad personal y la seguridad individual de un imputado sometido a un proceso penal, estándar que claramente no se cumple con el presente caso”, indica el escrito.

Asimismo, se estableció que la libertad del expresidente de Azul Azul constituye un peligro para la sociedad y pone en riesgo la investigación, por el presunto riesgo de destrucción o supresión de evidencia.