Datos Clave La búsqueda: En el reciente mercado, Universidad de Chile intentó sumar un arquero, pero la permanencia de Cristopher Toselli frenó las negociaciones. El candidato: El jugador exigido es una de las figuras jóvenes de Huachipato, quien viene de brillar manteniendo el cero ante Colo Colo. El respaldo: El cuidavallas propuesto cuenta además con la “bendición” y los consejos del bicampeón de América, Claudio Bravo.

El último mercado de fichajes de Universidad de Chile estuvo marcado por los movimientos. El cuadro universitario aseguró las incorporaciones de Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart e Igor Lichnovsky, pero la dirigencia tenía una tarea pendiente que finalmente no pudo concretar: fichar a un nuevo arquero para competir de lleno con Gabriel Castellón.

En el Centro Deportivo Azul sondearon nombres como Jordan García y Facundo Sanguinetti, quienes estuvieron a detalles de arribar al “Romántico Viajero”. Sin embargo, la imposibilidad de darle salida a Cristopher Toselli terminó congelando la búsqueda, dejando la tarea pospuesta para el mercado de 2027.

¿Qué arquero piden como refuerzo para la U de Chile en 2027?

Ante este escenario de búsqueda inminente para la próxima temporada, una voz autorizada del puesto alzó la voz. Fue el ex portero de La Roja, Nicolás Peric, quien aprovechó su tribuna en el programa ‘Pauta de Juego’ para postular directamente al joven guardameta de Huachipato, Christian Bravo.

Para el retirado futbolista, las condiciones del joven talento “acerero” calzan a la perfección con lo que requiere el equipo dirigido por Fernando Gago para meter presión bajo los tres palos.

“Él está pintado para la U para pelearle a Gabriel (Castellón) y por todo esto, el daño que hacen, él sí es un jugador comprable para la Universidad de Chile”, declaró tajante Peric, dejando el nombre del promisorio arquero sobre la mesa de la directiva de Azul Azul.

¿Qué le dijo Claudio Bravo a Christian Bravo en su último encuentro?

La recomendación de Nicolás Peric no parece descabellada si se mira el presente de Christian Bravo. El cuidavallas viene de ser la gran figura de Huachipato en el reciente empate sin goles ante Colo Colo, ratificando por qué es considerado uno de los grandes proyectos del fútbol chileno en ese puesto.

Esa misma proyección llamó la atención del histórico capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo. El bicampeón de América se topó recientemente con la promesa “acerera” en el sur del país, instancia donde le dejó un valioso consejo para su carrera.

“(Claudio) me dijo que siguiera trabajando, que siguiera esforzándome, que los límites siempre se los pone uno nomás… Solo seguir trabajando y que vas a llegar lejos” relató Christian Bravo tras su notable actuación ante el Cacique, confirmando que tiene los focos de los referentes apuntando directamente hacia él.