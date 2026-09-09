Datos Clave El escenario: Eduardo Godoy reconoció que siempre puede existir un “peor escenario”, aunque sostuvo que llegar a él significaría que todas las partes hicieron mal su trabajo. El nombre: El liquidador calificó como una falta de respeto hacia los hinchas siquiera plantear que Universidad de Chile pueda perder los símbolos que la identifican. La salida: Pidió buena disposición de la Universidad y del directorio para negociar condiciones favorables para ambas partes.

El proceso que involucra a los activos de Sartor relacionados con Azul Azul mantiene abierta una discusión especialmente sensible para Universidad de Chile: qué ocurrirá con los elementos que identifican históricamente al club.

Uno de los que se refirió directamente al tema fue Eduardo Godoy Hales, liquidador encargado de administrar y gestionar esos activos. En conversación con Minuto 90, abordó incluso el escenario de que la U pueda perder su nombre o sus símbolos, pero fue cuidadoso al explicar qué significaría llegar a ese punto.

¿Qué pasará con el nombre de Universidad de Chile tras el proceso de Sartor?

Para la figura a cargo de este complejo escenario financiero, llegar al extremo de separar al equipo de fútbol de sus emblemas históricos sería la demostración de una gestión fracasada, descartando de plano que sea la vía a seguir.

“Siempre existe el peor escenario, pero yo creo que si se diera ese escenario todos habríamos hecho un muy mal trabajo, incluyéndome e incluyendo a la gente de la universidad”, aclaró el liquidador.

En esa misma línea, abordó directamente el temor de la fanaticada. “Pensar en quitarle el nombre al club sería una falta de respeto para los hinchas” advirtió inicialmente, para luego profundizar: “Yo creo que siquiera plantearlo es una falta de respeto a los hinchas, gente que a lo mejor incluso no ha tenido ninguna posibilidad de ser parte de la Universidad de Chile. (…) Es poco respetuosa porque siempre hay que pensar en esos hinchas que han hecho grande a este club”, sostuvo.

El llamado al directorio de Azul Azul para llegar a un acuerdo

Frente a la incertidumbre que genera el proceso judicial y financiero que atraviesa Sartor, Godoy Hales planteó que la única manera de resguardar los intereses de todas las partes y proteger la identidad del “Romántico Viajero” es establecer una mesa de trabajo seria y transparente.

Para cerrar, le mandó un mensaje claro a las altas esferas de la concesionaria y la casa de estudios. “Yo creo que la universidad, en lo que me toca, y al directorio, le debemos exigir la mejor disposición para poder negociar de buena fe, mejores condiciones que sean beneficiosas para ambas partes”, concluyó.