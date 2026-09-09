Datos Clave La situación: El paquete de acciones de Azul Azul que correspondía a Sartor se pondrá a la venta. El llamado: El liquidador Eduardo Godoy convocó a los exalumnos de la U de Chile a participar del proceso. La reunión: El liquidador se reunió con los acreedores para adoptar algunas decisiones sobre el futuro de la concesionaria.

Universidad de Chile vive semanas clave a nivel institucional a raíz de la venta del paquete de acciones de Azul Azul. En ese contexto, el liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, Eduardo Godoy, hizo un llamado a los exalumnos de la Casa de Estudios para que participen del proceso para adquirir las acciones.

Liquidador de Sartor hace un llamado a los exalumnos de la U de Chile

Eduardo Godoy conversó en exclusiva con CNN Chile, donde fue consultado por la posibilidad que alguien ligado a la casa de estudios de Universidad de Chile aparezca como interesado en adquirir el paquete accionario.

“Me encantaría. O sea, eso es lo que más me gustaría”, dijo de entrada el liquidador, que además apuntó que “llama la atención que los alumnos de la Universidad de Chile no se organicen y traten de tomar el control de este club y llevarlo adelante”.

“La Universidad de Chile tiene destacadísimos exalumnos en todo ámbito de la vida nacional. Llama la atención que ellos no hayan peleado por ser quienes tengan el control”, agregó.

Por último, Godoy hizo un llamado directo a quienes tengan los recursos. “Yo no soy un exalumno de la Universidad de Chile, pero convoco a esos exalumnos que tienen, que sé que tienen cariño en la Universidad, para que participen”, concluyó.

Los detalles de la reunión entre el liquidador y los acreedores por la venta de Azul Azul

Fue el medio partidario, La Voz Azul quien reveló algunos detalles de la reunión que sostuvo el pasado martes el liquidador Eduardo Godoy y los acreedores, donde se adoptaron algunas decisiones sobre el futuro de la concesionaria.

Según el citado medio, la junta de acreedores “aprobó la propuesta de encargar el proceso a una entidad especializada, que podrá ser un banco de inversión o una corredora de bolsa”.

Asimismo se conoció que la operación dependerá de distintas condiciones. “Como ha señalado Godoy, la oferta económicamente más alta no será necesariamente la más conveniente. También deberán evaluarse el origen de los recursos, la idoneidad de los interesados y el cumplimiento de las nuevas disposiciones de la Ley de Sociedades Anónimas”, apuntó.

En ese contexto, se excluirían las ofertas presentadas por personas que hayan tenido vínculos con otros equipos nacionales. “El objetivo es resguardar la independencia del futuro controlador y garantizar que la venta se desarrolle de manera transparente, competitiva y regulada”, concluyó.