Datos Clave El jugador: Ronnie Fernández rompió el silencio sobre su estadía en la U de Chile. La crítica: El delantero apuntó a los problemas internos que vivió en el Centro Deportivo Azul. Los cuestionamientos: Fernández aseguró que fue el “villano de una historia mal contada” en el Romántico Viajero.

El 2022 Universidad de Chile vivió una temporada para el olvido. Los azules, que venían de salvarse del descenso en la última fecha el año anterior, volvieron a pelear en la parte baja y quedaron solo tres puntos por encima del último equipo que perdió la categoría.

Uno de los protagonistas de aquella etapa fue Ronnie Fernández, delantero que llegó a reforzar al equipo a inicios de año y que incluso terminó siendo capitán. En las últimas horas, el atacante que actualmente milita en Palestino rompió el silencio y reveló algunos detalles de su paso por el Centro Deportivo Azul.

Los detalles del paso de Ronnie Fernández por la U de Chile

El atacante conversó con Fernando ‘Chiqui’ Cordero en Jugada Nacional, el podcast del Sifup, donde aclaró cuál era su papel en el Romántico Viajero. “Yo a la U no iba como el delantero titular. En ese tiempo llegó el ‘Chorri’ Palacios, que venía de ser goleador. Yo iba como un segundo delantero y también llegué pensando en ser un apoyo para el camarín. Terminé siendo incluso capitán”, detalló Fernández.

Sin embargo, pese a la complicada temporada que vivió, el delantero valoró su paso por los universitarios. “Por más difícil que haya sido todo lo que se vivió como institución, fue un momento espectacular, un momento que atesoro”, indicó.

Ronnie Fernández apuntó a los problemas internos de la U de Chile

Por otro lado, Ronnie Fernández señaló que la gran exposición que tiene el club terminó por afectar al plantel. “La U tiene esa falencia de que todo se sabe. Y cuando todo se sabe, lo que viene desde afuera no ayuda, sino que genera más daño”, lanzó.

“Uno tiene que aprender a respetar el camarín. Soy de los que más protege eso, quizás de los pocos que vamos quedando de la vieja escuela, de proteger lo que está pasando adentro, independiente de los errores”, agregó.

En ese contexto, Fernández se refirió a los cuestionamientos en su contra, considerando que fue uno de los jugadores más criticados en su momento. “Se me pintó como el villano de una historia mal contada, porque después las cosas se supieron y terminé teniendo razón en muchas de ellas”, sentenció.