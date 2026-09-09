Datos Clave Agustín Arce resolvió la duda: Aseguró que juega de volante interior, tal como había dicho Fernando Gago ¿Por qué se le ha visto en la izquierda?: Porque tiene que colaborar en la marca, según su versión ¿Qué más dijo?: Que sueña con irse a Europa, pero está enfocado actualmente en U de Chile

Agustín Arce resolvió la duda de los fanáticos de U de Chile al revelar qué posición ocupa en el esquema del técnico Fernando Gago, la que parecía haber variado tras la partida de Lucas Assadi a Europa.

Gago dijo hace algunos días que Arce sigue jugando en el mediocampo, pero los mapas de calor y los análisis televisivos demostraban que el jugador se desempeñaba por la banda izquierda, lo que mermó su rendimiento ante Colo Colo y U de Concepción.

Agustín Arce y su lugar en la cancha en U de Chile

Agustín Arce habló en conferencia de prensa y dio a conocer su posición en U de Chile: “Lo primero que me pide es que juegue de interno, como lo hacia por el otro lado. Se nota un poco más que voy a la orilla, porque tengo que hacer el trabajo de ir a marcar el defensa de ese lado”.

“Siempre mi trabajo es de interno, puedo quedar por fuera o interno, pero siempre mi juego es por interno”, añadió.

Agustín Arce contó su sueño de ir a Europa

De todas maneras, Agustín Arce ha tenido una gran temporada y esto provoca que se empiece a mencionar un posible interés desde Europa por el jugador, situación que le hace mucha ilusión al futbolista.

“(Lucas) Assadi y (Darío) Osorio son un gran ejemplo. Creo que saltar a Europa es lo que todo jugador joven quiere, pero creo que hoy en día estoy enfocado acá en la U, en el partido del fin de semana, y eso es en lo que estoy enfocado; ya lo otro se verá más adelante”, señaló.

Sobre Assadi puntualmente, profundizó: “Obviamente se extraña a un jugador como Lucas en el equipo, pero creo que ahora lo hemos suplido de buena manera. Y claramente jugar con más jugadores adentro nos sirve más para tener más la posesión de balón, para hacerle superioridad a los rivales que por lo general juegan con dos o con tres, y eso nos sirve bastante para tener la pelota”.