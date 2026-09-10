Datos Clave La lesión: Lucas Barrera sufrió molestias físicas en el triunfo por 4-2 sobre Coquimbo Unido. El diagnóstico: Según TNT Sports, el volante sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla y estará entre 4 a 6 semanas fuera de las canchas. Los partidos: El mediocampista se perderá al menos cinco partidos del Romántico Viajero.

El pasado fin de semana Universidad de Chile consiguió una heroica remontada sobre Coquimbo Unido, la cual le permitió seguir con vida en la lucha por el Chile 2 en el Campeonato Nacional.

Sin embargo, no todo fue alegría en los azules. Esto porque Lucas Barrera, pieza clave en el equipo de Fernando Gago, sufrió un problema físico que lo sacó del encuentro. En las últimas horas se conocieron mayores detalles de la lesión del mediocampista y qué partidos se perderá en la U.

La lesión que complica a Lucas Barrera en la U de Chile

En el minuto 26 del cruce ante los piratas, Barrera abandonó el campo de juego con evidentes molestias para caminar, lo que alertó rápidamente a los hinchas y también al cuerpo médico del Romántico Viajero.

Si bien aún no hay un parte oficial del club, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, entregó mayores detalles de lo ocurrido con Barrera. “En muchas partes se ha dicho que es la rótula y no es la rótula”, dijo de entrada el comunicador.

“Es la parte de atrás de la rótula, en el complejo medial, que es un grupo de ligamentos y tejidos que están en la parte interior de la articulación que evitan que rodilla vaya hacia adentro. El ligamento colateral medial se rompió”, detalló el reportero.

¿Cuántos partidos se perderá Lucas Barrera en la U de Chile?

Lucas Barrera se perderá al menos cinco partido producto de esta lesión en el ligamento colateral medial de su rodilla. Esto porque según la citada fuente, estará entre cuatro a seis semanas alejado de las canchas.

“No va a haber intervención quirúrgica a pesar que se rompió un poquito el ligamento. Van a ser cuatro semanas como mínimo de recuperación, con un máximo de seis”, detalló.

Con ese escenario por delante, Barrera quedaría descartado de cinco partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Sin embargo, si la U de Chile sortea con éxito los octavos de final del segundo torneo más importante del país y la ANFP programe los cuartos dentro del próximo mes y medio, podría sumar más duelos de baja.

Estos serían los partidos que se pierda Lucas Barrera: