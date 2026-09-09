Datos Clave El jugador: Gary Medel reconoció en conversación con TNT Sports que no pasa un buen momento. Las lesiones: El Pitbull ha debido convivir con problemas físicos a lo largo de la temporada. Problemas personales: Sin embargo, el bicampeón de América sorprendió al revelar que también tiene algunas dificultades fuera de las canchas.

Universidad Católica consiguió un renacer importante en el Campeonato Nacional. Los cruzados sumaron tres victorias en sus últimos tres partidos, lo que les permitió escalar hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones.

Uno de los grandes ausentes de estos triunfos fue Gary Medel, quien ni siquiera entró en la convocatoria de los últimos dos encuentros producto de algunas complicaciones físicas. Sin embargo, el Pitbull sorprendió a todos en la UC al reconocer que también tiene problemas fuera de la cancha.

La sorpresiva confesión de Gary Medel en U Católica

El referente de la Franja conversó en exclusiva con TNT Sports, donde abordó las molestias físicas que ha sufrido en el último tiempo, pero también reveló algunos problemas personales.

“He estado con un poco de lesiones y ese tipo de cosas. De la cabeza también, un poco complicado, con problemas familiares. Pero voy mejorando día a día, preparándome para lo que viene”, dijo el bicampeón de América con La Roja.

Por otro lado, Medel abordó su gran sueño en San Carlos de Apoquindo: levantar un título. Considerando la distancia que tiene Colo Colo en la cima, uno de los anhelos del experimentado jugador es consagrarse en la Copa Chile.

“No he tenido la suerte de ser campeón a nivel de clubes. Espero ser campeón con Católica y, si no, tratar de intentarlo, como siempre. Voy a dar lo mejor por Católica, por mis compañeros y por los hinchas”, concluyó.

Los números de Gary Medel el 2026

Gary Medel ha tenido una temporada marcada por las lesiones, las cuales lo han obligado a ausentarse de varios partidos. Los problemas físicos le han impedido tener la continuidad que espera en el equipo, lo cual espera dejar atrás pronto.

Este 2026, el Pitbull ha jugado un total de 1.103 minutos con la camiseta de Universidad Católica en un total de 19 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores, la Copa de la Liga y la Supercopa. En ellos, no ha logrado anotar ni tampoco aportar asistencias. Además, ha recibido seis tarjetas amarillas.