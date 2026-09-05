Everton y Universidad Católica se enfrentan este sábado 5 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

El duelo puede mover la parte alta de la tabla. La UC llega segunda con 36 puntos, mientras que Everton aparece cuarto con 33 y tiene la posibilidad de alcanzar a los Cruzados si consigue quedarse con los tres puntos en Viña del Mar.

Everton vs Universidad Católica, minuto a minuto

La previa de Everton vs Universidad Católica

Everton llega fortalecido después de una contundente victoria por 3-0 sobre Deportes Limache como visitante. El equipo dirigido por Walter Ribonetto alcanzó los 33 puntos y se instaló en el cuarto puesto del Campeonato Nacional.

Los viñamarinos además atraviesan un buen tramo de resultados. Antes de superar a Limache vencieron 3-1 a Universidad de Concepción, empataron 1-1 con Audax Italiano y golearon 4-1 a Huachipato. Su única derrota en sus últimos cinco compromisos fue el 3-4 frente a Colo Colo.

Universidad Católica también llega con impulso. Los Cruzados derrotaron 3-2 a O’Higgins en el Claro Arena y alcanzaron los 36 puntos, los mismos que Universidad de Chile, aunque la diferencia de goles los mantiene en el segundo lugar.

El equipo de Daniel Garnero recupera además alternativas para este partido. Fernando Zuqui y Cristián Cuevas vuelven a estar disponibles después de cumplir sus respectivas suspensiones.

La tabla antes del partido tiene a ambos protagonistas así:

Pos.EquipoPJGEPGFGCDGPts
1Colo Colo2117134721+2652
2U Católica2111374631+1536
3U de Chile2110652817+1136
4Everton219663423+1133

Un triunfo permitiría a la UC conservar por sí sola la segunda posición y seguir como principal perseguidor de Colo Colo. Everton, en cambio, puede llegar a 36 puntos y comprimir todavía más la pelea por el Chile 2.

¿Cómo fue el último Everton vs Universidad Católica?

El antecedente más reciente fue el 30 de junio de 2026, también por Copa Chile. Universidad Católica se impuso 2-1 a Everton en el Claro Arena.

Los Cruzados también ganaron el duelo anterior disputado en Sausalito, por 3-1, mientras que en marzo habían igualado 2-2.

En los últimos seis enfrentamientos registrados entre ambos, Universidad Católica consiguió cuatro victorias, Everton una y hubo un empate.

Formaciones de Everton vs Universidad Católica

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel.

DT: Walter Ribonetto.

Formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

DT: Daniel Garnero.

¿Quién es el árbitro de Everton vs Universidad Católica?

José Cabero será el árbitro principal del partido entre Everton y Universidad Católica en Sausalito.

  • Árbitro: José Cabero.
  • Asistente 1: Juan Serrano.
  • Asistente 2: Alan Sandoval.
  • Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.
  • VAR: Mathias Riquelme.
  • AVAR: Carlos Venegas.

¿Dónde ver Everton vs Universidad Católica EN VIVO?

Everton vs Universidad Católica será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también podrá verse ONLINE a través de HBO Max.

  • Cobertura online: AlAireLibre.cl.
  • Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.
  • Hora: 17:30 horas de Chile.
  • Estadio: Sausalito, Viña del Mar.
  • Competencia: Campeonato Nacional 2026.
  • Fecha: 22.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Streaming: HBO Max.
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Universidad Católica
05/09/2026 17:30
Primera mitad – Viña del Mar
Everton
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
14 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Benjamín Berríos
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastián Arancibia 6
Sebastián
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Agustín García Basso 21
Agustín
García
Basso
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Jimmy Martínez 14
Jimmy
Martínez
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 2
    Daniel González
  • 5
    Agustín Farías
  • 10
    Matias Palavecino
  • 11
    Clemente Montes
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 28
    Bernardo Humberto Cerezo Rojas
  • 39
    N. L'Huillier
Everton
4-4-2
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Lucas Soto 8
Lucas
Soto
Valentín Vidal 37
Valentín
Vidal
Diego Alejandro Oyarzún Carrasco 24
Diego
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Nicolás Baeza 14
Nicolás
Baeza
Julián Alfaro 9
Julián
Alfaro
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
N. Montiel 40
N.
Montiel
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Bench
  • 2
    Óscar Opazo
  • 4
    Hugo Alejandro Magallanes Silveira
  • 5
    Ramiro Gabriel González Hernández
  • 6
    Gustavo Charrupí
  • 15
    Vicente Fernández
  • 20
    Josué Ovalle
  • 25
    Esteban Kirkman
  • 29
    Braian Martínez
  • 30
    Cristian Martín Palacios Ferreira
2
Esquinas
3
3
Remates fuera de objetivo
0
3
Tiros Totales
4
25
Ataques
38
9
Ataques peligrosos
14
51
% de Posesión de Balón
49
2
Disparos Dentro del Área
3
1
Tiros fuera del área
1
0
Fuera de juego
2
5
Saques de puerta
4
4
Tiros libres
1
0
Faltas
4
3
Salvadas
0
0
Disparos Bloqueados
1
10
Saques de banda
10
32
Pases largos
26
7
Placajes
5
131
Pases
119
99
Pases exitosos
96
76
Porcentaje de Pases Exitosos
81
0
Tarjetas amarillas
1
0
Disparos a puerta
3
4
Total de Cruces
10
1
Cruces Precisas
0
3
Intercepciones
5
11
Duelo Ganados
9
4
Intentos de regate
6
1
Regates exitosos
2
1
Pases clave
3
25
Porcentaje de regates exitosos
33
13
Pases largos exitosos
14
41
Porcentaje de pases largos exitosos
54
3
Entradas Ganadas
2
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