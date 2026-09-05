Everton y Universidad Católica se enfrentan este sábado 5 de septiembre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

El duelo puede mover la parte alta de la tabla. La UC llega segunda con 36 puntos, mientras que Everton aparece cuarto con 33 y tiene la posibilidad de alcanzar a los Cruzados si consigue quedarse con los tres puntos en Viña del Mar.

Everton vs Universidad Católica, minuto a minuto

La previa de Everton vs Universidad Católica

Everton llega fortalecido después de una contundente victoria por 3-0 sobre Deportes Limache como visitante. El equipo dirigido por Walter Ribonetto alcanzó los 33 puntos y se instaló en el cuarto puesto del Campeonato Nacional.

Los viñamarinos además atraviesan un buen tramo de resultados. Antes de superar a Limache vencieron 3-1 a Universidad de Concepción, empataron 1-1 con Audax Italiano y golearon 4-1 a Huachipato. Su única derrota en sus últimos cinco compromisos fue el 3-4 frente a Colo Colo.

Universidad Católica también llega con impulso. Los Cruzados derrotaron 3-2 a O’Higgins en el Claro Arena y alcanzaron los 36 puntos, los mismos que Universidad de Chile, aunque la diferencia de goles los mantiene en el segundo lugar.

El equipo de Daniel Garnero recupera además alternativas para este partido. Fernando Zuqui y Cristián Cuevas vuelven a estar disponibles después de cumplir sus respectivas suspensiones.

La tabla antes del partido tiene a ambos protagonistas así:

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 21 17 1 3 47 21 +26 52 2 U Católica 21 11 3 7 46 31 +15 36 3 U de Chile 21 10 6 5 28 17 +11 36 4 Everton 21 9 6 6 34 23 +11 33

Un triunfo permitiría a la UC conservar por sí sola la segunda posición y seguir como principal perseguidor de Colo Colo. Everton, en cambio, puede llegar a 36 puntos y comprimir todavía más la pelea por el Chile 2.

¿Cómo fue el último Everton vs Universidad Católica?

El antecedente más reciente fue el 30 de junio de 2026, también por Copa Chile. Universidad Católica se impuso 2-1 a Everton en el Claro Arena.

Los Cruzados también ganaron el duelo anterior disputado en Sausalito, por 3-1, mientras que en marzo habían igualado 2-2.

En los últimos seis enfrentamientos registrados entre ambos, Universidad Católica consiguió cuatro victorias, Everton una y hubo un empate.

Formaciones de Everton vs Universidad Católica

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Julián Alfaro, Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Alan Medina y Nicolás Montiel.

DT: Walter Ribonetto.

Formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

DT: Daniel Garnero.

¿Quién es el árbitro de Everton vs Universidad Católica?

José Cabero será el árbitro principal del partido entre Everton y Universidad Católica en Sausalito.

Árbitro: José Cabero.

José Cabero. Asistente 1: Juan Serrano.

Juan Serrano. Asistente 2: Alan Sandoval.

Alan Sandoval. Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.

Benjamín Saravia. VAR: Mathias Riquelme.

Mathias Riquelme. AVAR: Carlos Venegas.

¿Dónde ver Everton vs Universidad Católica EN VIVO?

Everton vs Universidad Católica será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también podrá verse ONLINE a través de HBO Max.

Cobertura online: AlAireLibre.cl.

AlAireLibre.cl. Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026.

sábado 5 de septiembre de 2026. Hora: 17:30 horas de Chile.

17:30 horas de Chile. Estadio: Sausalito, Viña del Mar.

Sausalito, Viña del Mar. Competencia: Campeonato Nacional 2026.

Campeonato Nacional 2026. Fecha: 22.

22. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.